Glashütte (ots) -Die Uhrenmanufaktur NOMOS Glashütte wurde mit dem iF Design Award 2026 in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet. Prämiert wurde das Modell Club Sport neomatik Weltzeit silber. Für NOMOS ist es bereits der 13. iF Design Award seit 2012.Club Sport neomatik Weltzeit silber verbindet die Funktion einer Weltzeituhr mit einem sportlich-eleganten Gehäuse. Die mechanische Armbanduhr zeigt 24 Zeitzonen auf einen Blick, die Heimatzeit bleibt dabei stets sichtbar. Mit einer Bauhöhe von 9,9 Millimetern zählt sie zu den flachsten Weltzeituhren am Markt. Das rhodinierte Zifferblatt mit feinem Strahlenschliff, präzise gesetzten typografischen Elementen und farblich differenzierten Akzenten in Blau und Rot strukturiert die komplexe Anzeige klar und ausgewogen. Leuchtmasse auf Zeigern und Indizes sorgt auch bei Dunkelheit für gute Ablesbarkeit.Im Inneren arbeitet das hauseigene Automatikkaliber DUW 3202 aus der neomatik-Serie. Der Weltzeitmechanismus lässt sich über einen Drücker bei 2 Uhr anpassen, während die Heimatzeit auf einem Hilfszifferblatt bei 3 Uhr sichtbar bleibt. Das Edelstahlgehäuse misst 40,5 Millimeter im Durchmesser und ist in Kombination mit dem integrierten Metallarmband bis 10 atm wasserdicht.Mit flachem Automatikwerk eröffnet Club Sport neomatik Weltzeit silber eine eigenständige Kategorie: Sie verbindet Weltzeitfunktion und Robustheit mit Eleganz - zu einem Preis, wie er für NOMOS Glashütte charakteristisch ist."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung für Club Sport neomatik Weltzeit silber", sagt Uwe Ahrendt, Geschäftsführer von NOMOS Glashütte. "Seit ihrer Vorstellung 2025 auf der Branchenmesse Watches and Wonders in Genf ist die Uhr ein Bestseller. Der iF Design Award bestätigt, dass wir mit der Verbindung von technischer Präzision und klarer Gestaltung den richtigen Weg gehen."Die internationale Jury aus 129 Expertinnen und Experten bewertete 2026 insgesamt 10.003 Einreichungen aus 68 Ländern in 93 Kategorien. Club Sport neomatik Weltzeit silber überzeugte insbesondere in den gestalterischen Kriterien Idee und Form sowie in Funktion, Differenzierung und Nachhaltigkeit. Der iF Design Award zählt zu den renommiertesten Designauszeichnungen weltweit und wird seit 1954 vergeben.Über NOMOS GlashütteNOMOS Glashütte entwickelt und fertigt mechanische Uhren unter der gesetzlich geschützten Herkunftsbezeichnung "Glashütte" in Glashütte, Deutschland. Die Manufaktur produziert eigene Uhrwerke und steht für funktionales, reduziertes Design. Seit der Gründung 1990 wurden die Zeitmesser von NOMOS über 180 Mal international ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grand Prix d'Horlogerie de Genéve (https://www.gphg.org) (GPHG), mit dem Red Dot Award (https://www.red-dot.org), dem German Design Award (https://www.german-design-award.com/) und eben dem iF Design Award (https://ifdesign.com).