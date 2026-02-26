© Foto: Yura Borisov - stock.adobe.comDie Kupferrallye ist nicht nur ein Trend! Kupfer wird dringend in Industrien wie Erneuerbare Energien und E-Mobilität benötigt! Doch ist der physische Kauf von Kupfer zu den aktuellen Preisen eine gute Wahl?Kupfer ist Grundstoff für Stromnetze, Windräder, Solaranlagen, Wärmepumpen und E-Autos; ohne Kupfer gibt es keine Elektrifizierung. Studien zufolge wird bis 2030 eine massiv steigende Nachfrage erwartet - Schätzungen reichen von 100 Millionen Tonnen zusätzlich bis zu einer Versechsfachung der Nachfrage in optimistischen Szenarien. Kein Wunder also, dass die USA momentan den Kupfermarkt leer kaufen und sich eine strategische Reserve aufbauen. Neue Minen brauchen 8 bis 15 Jahre von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE