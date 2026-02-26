Am anstehenden Wochenende bilden am Abendhimmel gleich sechs Planeten eine Planetenparade: Jupiter, Uranus, Saturn, Neptun, Merkur und Venus. Im Mittelpunkt steht dabei Jupiter. Hobby-Astronom:innen können sich freuen: Am 1. März, also am Sonntag, bilden gleich sechs Planeten eine Planetenparade. So wird ein astronomisches Ereignis genannt, bei dem mehrere Planeten unseres Sonnensystems gleichzeitig in einem kleinen Bereich des Himmels zu sehen sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
