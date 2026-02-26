© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomEin Signal, das früher Panik auslöste, taucht aktuell alle paar Tage auf. Warum bleibt die Reaktion aus?Der S&P 500 hat innerhalb eines Monats bereits zum sechsten Mal ein sogenanntes Hindenburg-Omen ausgelöst - ein technisches Warnsignal, das Anleger seit Jahrzehnten aufhorchen lässt. Benannt ist es nach der Hindenburg-Katastrophe von 1937: Die Bezeichnung soll daran erinnern, wie plötzlich ein scheinbar stabiler Zustand kippen kann. Ein Hindenburg-Omen entsteht, wenn am Aktienmarkt gleichzeitig ungewöhnlich viele neue 52-Wochen-Hochs und genauso viele neue 52-Wochen-Tiefs auftreten. Diese Kombination gilt als Warnzeichen, weil sie zeigt, dass der Gesamtmarkt zwar stark aussieht, aber …Den vollständigen Artikel lesen
