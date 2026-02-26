© Foto: DALL-EExplodierende Zinskosten, eine falkenhafte Zentralbank und eine Premierministerin im Spagat: Japan steht vor einer finanziellen Zerreißprobe. Der Schuldendienst droht den Staatshaushalt zu verschlingen.Japan ist seit Jahrzehnten das globale Sorgenkind in Sachen Staatsverschuldung. Die Schuldenquote beträgt atemberaubende 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich: Deutschland pendelt um die Marke von 63 Prozent und die USA nähern sich laut Daten von Statista der Marke von 130 Prozent an. Von den großen Industrienationen ist damit Japan mit großem Abstand Spitzenreiter - Italien, die Nummer zwei, liegt bei etwa 140 Prozent. Lange Zeit hat das in Japan funktioniert, da die Zinsen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE