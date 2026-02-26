Bis Ende Januar 2026 schien der Goldpreis nur noch eine Richtung zu kennen: Ab nach oben! Darauf folgte das böse Erwachen. Wie geht's nun weiter? Nach dem Rekordhoch von 5.599 US-Dollar am 29. Januar 2026 kam es am Folgetag zum abrupten Kurssturz und der Goldpreis stand schon am 2. Februar mehr als 1.000 US-Dollar tiefer bei nur noch 4.402 US-Dollar. Seither erkämpfte er sich stückweise wieder Terrain zurück. Auf diese Marken kommt es nun an. (Chart-)technisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
