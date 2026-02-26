Innovationen in den Bereichen XR und Transport mit unübertroffener Leichtigkeit und Dämpfungsleistung vorantreiben

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) gibt eine strategische Ausweitung des Vertriebs seiner Magnesiumlegierungsfolie bekannt. Dieses Hochleistungsmaterial, das als zentrales "Öko-Produkt" zur Verringerung der Umweltbelastung beiträgt, erfüllt vielfältige industrielle Anforderungen, da es das geringste Gewicht unter den praktischen Metallen aufweist und gleichzeitig über außergewöhnliche vibrationsdämpfende Eigenschaften verfügt.

Magnesium Alloy Foil (Alloy: AZ31B, Thickness: 0.05 mm, Width: 100 mm)

Magnesiumlegierungen finden weltweit Beachtung aufgrund ihres unglaublich niedrigen spezifischen Gewichts, das etwa 1/4,5 des Gewichts von Stahl und 1/2,5 des Gewichts von Titan beträgt, während sie gleichzeitig eine ausgezeichnete spezifische Festigkeit, Steifigkeit und Dämpfungsleistung aufweisen.

Zielmärkte: Über mobile PCs und High-End-Smartphones hinaus erwarten wir ein signifikantes Wachstum im expandierenden Markt für XR-Geräte.

XR (Extended Reality): Ein Sammelbegriff für Spitzentechnologien darunter Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) -, die physische und virtuelle Umgebungen miteinander verschmelzen, um immersive neue Erfahrungen zu schaffen.

Nachhaltigkeit und Mobilität: Im Einklang mit den Zielen der CO2-Neutralität wächst die Nachfrage nach leichten Materialien für Transportmittel insbesondere in der Luft- und Raumfahrt rapide.

1. Hintergrund der Entwicklung

Als Pionier im Bereich des Walzens von Magnesiumlegierungen sind wir seit Beginn unserer Grundlagenforschung im Jahr 1998 führend in der Branche. 2002 gelang uns als erstem Unternehmen in Japan die Massenproduktion mit großformatigen Coils. Dieses Produkt wird unter anderem häufig in Gehäusen von PCs und Smartphones verwendet.

Durch die Integration unserer proprietären Walz- und Materialentwicklungstechnologien haben wir nun eine Technologie zur Massenproduktion von ultradünnen Magnesiumlegierungsfolien mit einer Dicke von nur 0,044 mm etabliert.

2. Hauptmerkmale der Magnesiumlegierungsfolie

Unsere Magnesiumlegierungsfolie bietet Herstellern drei entscheidende Vorteile:

Merkmal Beschreibung Vorteil 1. Lange Coils Selbst für schwer zu walzendes Magnesium wurde eine stabile Coil-Produktion erreicht. Ermöglicht eine kontinuierliche Verarbeitung (Progressiv-/Transferpresse) und steigert so die Produktionseffizienz. 2. Hohe Festigkeit und Formbarkeit Behält die Festigkeit und Plastizität dickerer Platten bei. Kann genauso einfach wie Magnesiumlegierungen mit Standardstärke pressgeformt werden. 3. Hervorragende Dämpfung Absorbiert auf natürliche Weise Vibrationen und reduziert Geräusche. Verbessert die Audioqualität in Lautsprechermembranen und erhöht die Stabilität in Gehäusen mobiler Geräte.

Klicken SIe hier für weitere Details.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2026/02/20260226-En-Press-Release.pdf

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, von der Präzisionstechnik bis zur Bauindustrie. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

