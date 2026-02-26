© Foto: Simon Jankowski - picture alliance / NurPhotoHongkong meldet Rekordgewinne und erobert die IPO-Krone zurück. Der KI-Boom und ein Tech-Rallye treiben die Märkte auf neue Höchststände.Die Börse von Hongkong meldete ein Rekordjahr, wie das Wall Street Journal berichtete. Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) steigerte im vierten Quartal den Gewinn und Umsatz deutlich. Damit krönt der Handelsplatz ein Jahr, in dem die Stadt ihre Rolle als globales Finanzzentrum eindrucksvoll zurückerobert. Gewinn übertrifft Erwartungen Der Nettogewinn kletterte in den 3 Monaten bis Dezember um 15 Prozent auf 4,335 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 469,586 Millionen Euro). Analysten hatten laut Visible-Alpha-Konsens mit einem Rückgang auf 3,76 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
