Lone Star Funds ("Lone Star") hat heute bekannt gegeben, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. eine Vereinbarung zum Kauf von 90 Whitfield Street in London, UK, von Derwent London abgeschlossen hat.

Das Gebäude, das sich in Central London's West End Fitzrovia befindet, umfasst insgesamt 107.000 Quadratfoot, wovon 99.000 für komplett bezugsfertige Büroflächen und 8.000 Quadratfoot im Erdgeschoss für Einzelhandelsflächen vorgesehen sind. Das Gebäude ist in einem sehr attraktiven Design gehalten mit Verglasung vom Fußboden bis zur hohen Decke, einer flexiblen Raumaufteilung, einem renovierten Empfangsbereich und einem großen, zentralen Atrium. Auf der obersten Etage befindet sich eine 900 Quadratfoot große Dachterrasse mit privatem Zugang.

Das Gebäude bietet darüber hinaus eine sehr attraktive Ecklage an der Tottenham Court Road, eine von London's wichtigsten Hauptverkehrsstraßen. In Gehweite befinden sich sechs Metrostationen, was die Erreichbarkeit aus dem Großraum London erleichtert.

"Wir haben großes Vertrauen in den Londoner Markt für Bürogebäude. Wir glauben, dass sich bei einer passenden Strategie für das Management von Assets für gut positionierte Immobilien im Londoner West End wie 90 Whitfield durchaus vielversprechende Perspektiven ergeben," sagte Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star.

"Dies ist ein sehr wertvolles Asset mit herausragenden Vorteilen dank der Lage in Fitzrovia und der Gesamtausstattung. Wir sind der Meinung, dass es noch genügend Spielraum gibt, um durch weitere Renovierungen und die Verbesserung der Nachhaltigkeit den Wert für Mieter und Investoren zu erhöhen," sagte Jeremie Goldsztain, Senior Managing Director und Head of Europe Real Estate bei Lone Star.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Investmentfirma mit Hauptsitz in London, UK, die Fonds bei der Investition in Private Equity, Kredite und Immobilien berät. Sie ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich tätig. Bei den Fonds handelt es sich um erfahrene Investoren, die in unübersichtlichen oder aufgrund von strukturellen oder finanziellen Faktoren schwierigen Marktsituationen nach Gelegenheiten suchen. Die erfahrenen Führungskräfte und Experten unterstützen bei erfolgversprechenden Investments und strategischen Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private Equity-Fonds organisiert, die insgesamt fast $95 Milliarden verwalten. Mehr Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter:www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

