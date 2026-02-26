BÖRSE HEUTE: DAX stabil, Nasdaq 100 -1,4% - Dollar stärker (26.02.2026)

Börse heute: Europa freundlich, USA unter Druck ?? Die Börse heute zeigt ein zweigeteiltes Bild. Während sich die europäischen Märkte moderat positiv entwickelten, gerät die Börse aktuell in den USA spürbar unter Druck. Trotz starker Quartalszahlen von Nvidia fehlt es der Wall Street an breiter Kaufbereitschaft. Der DAX und der britische FTSE 100 schlossen leicht im Plus, der französische CAC40 gewann rund 0,7 - In den USA hingegen dominieren Abgaben - insbesondere im Technologiesektor. Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.