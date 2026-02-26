Neue Plattform unterstreicht Infobips Umstellung auf KI-orientierte Kundenerfahrung im 20. Jahr seines Bestehens

Die globale KI-orientierte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, bringt ihre KI-native, vollständig verwaltete Lösung AgentOS auf den Markt. Die neue Plattform baut auf den kürzlich von Infobip eingeführten KI-Agenten auf, der intelligenten Grundlage für autonome Kundenkommunikation. AgentOS ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Infobip von einer Kommunikationsplattform zu einer intelligenten Orchestrierungsebene für das KI-Zeitalter, die es Unternehmen ermöglicht, von Kampagnen und Workflows zu autonomen, zielorientierten Interaktionen überzugehen.

KI-Kommunikationsmodelle ermöglichen autonome Kundenkommunikation, Hyper-Personalisierung und hochgradig ansprechende Inhalte über mehrere Kanäle hinweg. Allerdings benötigen KI-Agenten einen einheitlichen Überblick über alle Kundenkontaktpunkte, um solche Vorteile bieten zu können. Unternehmen müssen Datensilos beseitigen. Die Bereitschaft dazu ist jedoch gering. Nur wenige KI-Agentenprojekte in Unternehmen erreichen aufgrund unstrukturierter Daten und interner Barrieren die Produktionsreife. AgentOS überwindet diese Barrieren und ermöglicht den sicheren und skalierbaren Einsatz von KI im gesamten Unternehmen.

AgentOS kombiniert die Conversational Customer Data Platform von Infobip mit Echtzeit-Journey-Orchestrierung, um ein- und zweiseitige kontextbezogene Interaktionen über alle nativ integrierten Kanäle hinweg zu ermöglichen. Die Plattform vereint Marketing, Vertrieb und Support in einer KI-nativen Plattform, um jeden Kundenkontaktpunkt zu einer nahtlosen Customer Journey zu verbinden. Das bedeutet weniger unzusammenhängende Tools, eine schnellere Ausführung und messbare Verbesserungen bei der Kundenkonversion, der Kundenzufriedenheit und dem Lifetime Value.

Der eigentliche Vorteil von Infobip liegt in seinem Human-in-the-Loop-Modell, bei dem KI für Skalierbarkeit und Effizienz sorgt und menschliche Spezialisten eingreifen, um komplexe Probleme zu lösen und die KI-Agenten kontinuierlich zu trainieren und zu verfeinern. Einzelhändler und E-Commerce-Unternehmen sind Vorreiter bei der Bereitstellung hyper-personalisierter Erlebnisse, während der Gesundheits- und Finanzsektor schnell KI-gestützte Lösungen einführt, um die Patientenversorgung mit einem starken Fokus auf Vertrauen, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.

Darüber hinaus ermöglichen modulare Komponenten, MCP-Schnittstellen, offene APIs und intuitive Benutzeroberflächenelemente eine schnelle Bereitstellung, Integration oder eigenständige Nutzung. Marken können mit einem Anwendungsfall beginnen, das Kundenerlebnis verbessern und schnell auf andere Anwendungsfälle ausweiten. Integrierte Sicherheits- und Compliance-Funktionen sorgen dafür, dass jede Interaktion vertrauenswürdig ist, sodass Unternehmen ohne Kontrollverlust automatisieren können. Automatisierung und Analytik ermöglichen hyper-personalisierte Interaktionen und operative Effizienz in großem Maßstab.

Krešo Žmak, Chief Innovation Officer bei Infobip, sagte: "AgentOS ist die Kontrollschicht, in der KI-Agenten, Daten, Kanäle und Kundenabsichten zusammenkommen, um zu entscheiden, was als Nächstes in jeder Interaktion geschieht. Es nutzt unsere Omnichannel-Grundlage, um KI-Agenten in die Lage zu versetzen, autonom über SMS, RCS, E-Mail, WhatsApp, Sprache und mehr zu operieren und sich in Echtzeit anzupassen, um Inhalte, Kanäle und Timing basierend auf dem Kundenkontext zu optimieren. Mit mehr als 15 nativ integrierten Kanälen ist Infobip einzigartig positioniert, um agentenbasierte KI in großem Maßstab bereitzustellen."

Infobip hat Model Context Protocol (MCP)-Server in seine Plattform integriert, um KI-Agenten mit Kommunikations-Superkräften auszustatten. Durch die Schaffung einer universellen Sprache, in der KI-Agenten mit Systemen von Drittanbietern interagieren können, ermöglichen die MCP-Server von Infobip KI-Agenten, Flüge zu buchen, eine Zwei-Faktor-Identifizierung einzurichten und vieles mehr. Unabhängig davon, ob eine Marke einen Infobip- oder einen Drittanbieter-Agenten verwendet, kann sie die globale Omnichannel-Kommunikationsplattform von Infobip optimal nutzen, um echte AI-first-Kundenaufgaben von Anfang bis Ende zu erledigen.

AgentOS ist ab dem 1. April direkt bei Infobip erhältlich. Weitere Informationen zu KI-Agenten finden Sie hier: https://www.infobip.com/ai-agents

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, mit KI als treibender Kraft der Innovation vernetzte Erlebnisse über alle Phasen der Customer Journey hinweg zu schaffen. Über eine einzige, nativ entwickelte Plattform bietet Infobip Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen, die Unternehmen und Partnern helfen, die Komplexität der Verbraucherkommunikation zu bewältigen und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben und die Kundenbindung zu erhöhen. Infobip konzentriert sich darauf, die Einführung von KI zu ermöglichen und zu beschleunigen, während es seine Transformation zu einem KI-orientierten Unternehmen fortsetzt. Die Technologie von Infobip hat die Kapazität, über sieben Milliarden Mobilgeräte auf sechs Kontinenten zu erreichen, die mit über 10.000 Verbindungen verbunden sind, von denen mehr als 800 direkte Betreiberverbindungen sind. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic und Izabel Jelenic, geleitet.

