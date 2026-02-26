ThreatAware, das sich zu einem profitablen Unternehmen mit über 100 Kunden entwickelt hat, führt seinen KI-gestützten Sicherheits-Workspace ein, mit dem Sicherheitsteams genau das entwickeln können, was sie benötigen.

ThreatAware, die Plattform für Cyber-Asset-Management und Cyber-Hygiene, auf die Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen wie Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Energie vertrauen, hat heute die Beschaffung einer Finanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar durch One Peak bekannt gegeben, eine auf wachstumsstarke Software-Scale-ups spezialisierte Wachstumsbeteiligungsgesellschaft. Durch die Investition wird ThreatAware seine stark zunehmenden Aktivitäten in Nordamerika ausweiten und seine ambitionierte Produkt-Roadmap beschleunigen können, einschließlich der Einführung des KI-gestützten Sicherheits-Workspace von ThreatAware.

Im Mittelpunkt der Plattform von ThreatAware steht die proprietäre Technologie für das Cyber-Asset-Management, die ein Problem löst, von dem die meisten Unternehmen nicht einmal wissen, dass sie es haben. Die Daten von ThreatAware zeigen regelmäßig, dass im Durchschnitt 10 der Geräte, die auf Unternehmensnetzwerke zugreifen, durch bestehende Tools überhaupt nicht erkannt werden und 30 der Sicherheitskontrollen fehlen, falsch konfiguriert sind oder unbemerkt fehlschlagen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Cloud-Lösungen und Remote-Arbeit, die die Angriffsfläche von Unternehmen vergrößern, stellen diese blinden Flecken ein kritisches und immer größer werdendes Risiko dar.

ThreatAware hat eine Technologie entwickelt, die diese Lücke schließt. Die zum Patent angemeldete Timeline Matching-Technologie und mehr als 150 vorkonfigurierte Integrationen identifizieren jedes auf Unternehmensdaten zugreifende Gerät. Außerdem überprüfen sie, ob Sicherheitskontrollen implementiert sind, funktionieren und einwandfrei arbeiten und das in weniger als 30 Minuten und ohne dass Agenten erforderlich sind.

Doch Transparenz ist nur der Anfang. Der in Kürze erscheinende KI-gestützte Workspace von ThreatAware wurde entwickelt, damit Sicherheitsteams in wenigen Minuten genau die Tools und Automatisierungen erstellen können, die sie benötigen. Frühe Anwender profitieren schon heute von den Vorteilen: Sie erstellen innerhalb von weniger als einer Stunde individuell angepasste Tools für die Verwaltung von Softwarelizenzen und Anwendungen, die innerhalb weniger Minuten nach der Bereitstellung erhebliche Kosteneinsparungen identifizieren können.

Jon Abbott, CEO und Mitbegründer von ThreatAware, sagte: "Sicherheitsteams sind es leid, dass sie ihre Arbeitsabläufe an unflexible, standardisierte Tools anpassen müssen, die nicht wirklich ihren Anforderungen entsprechen. Wir haben sechs Jahre lang daran gearbeitet, die genaueste Cyber-Asset-Datenbasis auf dem Markt aufzubauen und jetzt nutzen wir diese Infrastruktur, damit Teams mithilfe von KI die Tools erstellen können, die sie wirklich brauchen."

Humbert de Liedekerke Beaufort, Mitbegründer und Managing Partner bei One Peak, sagte: "ThreatAware hat etwas Bemerkenswertes geleistet: Sie sind ohne einen einzigen Dollar an Fremdkapital profitabel geworden und konnten über 100 Kunden gewinnen. Das spricht Bände über die Stärke des Produkts. Die hochpräzise Cyber-Asset-Intelligence-Plattform von ThreatAware ist in Kombination mit ihren KI-gestützten Funktionen mit nichts anderem auf dem Markt vergleichbar. Wir sind der festen Überzeugung, dass ThreatAware einzigartig positioniert ist, um zu einem herausragenden Marktführer im Bereich moderner Sicherheitsinfrastrukturen zu werden, da das Unternehmen die Art und Weise revolutioniert, wie Sicherheitsteams in immer komplexer werdenden Umgebungen Transparenz und Kontrolle erreichen. Daher freuen wir uns darauf, ThreatAware in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Über ThreatAware

ThreatAware ist die Plattform für Cyber-Asset-Management und Cyber-Hygiene, auf die über 100 Unternehmen vertrauen, wenn es darum geht, jedes Gerät zu erkennen, jede Sicherheitskontrolle zu validieren und die Lücken zu schließen, die andere Tools übersehen. ThreatAware wurde 2018 gegründet, lässt sich in weniger als 30 Minuten ohne Agenten implementieren und bedient Unternehmen im Vereinigten Königreich, in den USA und in Kanada. Weitere Informationen erhalten Sie unter threataware.com.

Über One Peak

One Peak ist eine führende Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die über ein verwaltetes Vermögen von 4 Milliarden US-Dollar verfügt und in Technologieunternehmen in der Scale-up-Phase investiert. One Peak stellt Wachstumskapital, operative Expertise und Zugang zu seinem weitreichenden Netzwerk herausragender Unternehmer bereit und verfolgt damit das Ziel, innovative und schnell wachsende Unternehmen bei ihrer Entwicklung zu nachhaltigen, branchenprägenden Marktführern zu unterstützen. Die Investitionen von One Peak umfassen neben ThreatAware auch Investitionen in Akur8, Ardoq, Cymulate, Datarails, Deepki, Docplanner, emnify, iplicit, Keepit, Lucca, Neo4j, PandaDoc, Sparta und viele mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.onepeak.tech.

