Der Goldpreis hat sich im heutigen Handel weiter nach oben gekämpft und steht nun kurz vor einem neuen Februar-Hoch. Rückenwind erhielt der Kurs auch in Form weiterer positiver Analystenprognosen. JPMorgan hat seine mittelfristigen Erwartungen für den Goldmarkt nach oben angepasst. Die Bank rechnet langfristig mit einem Preis von 4.500 US-Dollar je Feinunze.Die Experten halten an ihrem Ziel von 6.300 US-Dollar bis Ende 2026 fest. Seit Jahresbeginn hat sich Gold bereits deutlich verteuert. Der Kassapreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
