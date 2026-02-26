Kapital wird die Wachstumsstrategie von GoldState Music unterstützen, in skalierbare, profitable musikorientierte Unternehmen entlang der gesamten Musik-Wertschöpfungskette zu investieren

Bridgepoint tätigt als Hauptinvestor eine bedeutende Investition in die Wachstumsstrategie von GoldState

Bridgepoint, einer der weltweit führenden Investoren im Mittelstandssegment, gab heute bekannt, dass er eine strategische Partnerschaft mit GoldState Music, einer führenden Musikinvestitionsplattform, eingegangen ist und sich als Lead-Investor mit einer bedeutenden Investition an der Wachstumsstrategie von GoldState beteiligt. Das Kapital wird zur Unterstützung eines speziellen Investitionsprogramms verwendet, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Skalierung hochwertiger Unternehmen der weltweiten Musikbranche liegt.

GoldState Music ist eine private Investmentgesellschaft, die 2022 von dem Branchenveteranen Charles Goldstuck gegründet wurde, der maßgeblich an der Entwicklung vieler Musikunternehmen sowie an der Karriere zahlreicher bedeutender Künstler und Songwriter beteiligt war. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf Investitionen in und die Skalierung von aufstrebenden Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette der Musikbranche tätig sind. Dabei werden fundierte Branchenkenntnisse mit institutioneller Anlagedisziplin und strukturierten Kapitalösungen kombiniert.

Im Rahmen der heute bekannt gegebenen strategischen Partnerschaft wird GoldState die der Wachstumsstrategie zugrunde liegenden Investitionen initiieren und aktiv verwalten, wobei das Unternehmen auf seine operative Expertise und seine weitreichenden Branchenbeziehungen zurückgreifen wird. Der Schwerpunkt von GoldState liegt auf aufstrebenden, profitablen Unternehmen mit soliden organischen Wachstumsraten, außergewöhnlichen Führungsteams und gut etablierten Marktpositionen. Die Zielbereiche umfassen das gesamte Musik-Ökosystem, einschließlich Plattformen für die Rechteverwaltung, digitale Distribution, Musiktechnologie und die damit verbundene Infrastruktur, auf die sich die laufend weiterentwickelte globale Musikindustrie stützt.

Die übergeordnete Wachstumsstrategie zielt darauf ab, strukturelle Wachstumstrends im globalen Musikmarkt zu nutzen, die durch die anhaltende Expansion des Streaming-Marktes und den steigenden Anteil unabhängiger Künstler und Labels vorangetrieben werden. Unabhängige Künstler und Labels machen mittlerweile einen immer größeren Anteil der weltweiten Streaming-Einnahmen aus und prägen die Wettbewerbsdynamik der Branche.

Weitere finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Charles Goldstuck, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von GoldState Music, sagte: "Die kontinuierliche Expansion des Musik-Ökosystems in Verbindung mit der Dynamik, die wir in allen Bereichen der Branche beobachten, macht dies zu einer der spannendsten Zeiten für Investitionen in die Musikbranche in jüngster Vergangenheit. Die Partnerschaft mit Bridgepoint ist eine natürliche Erweiterung unserer Investitionstätigkeiten, und ich schätze mich überaus glücklich, mit Rohit und seinem Team zusammenzuarbeiten."

Rohit Dhote, Partner und Co-Leiter des Bereichs Credit Opportunities bei Bridgepoint, sagte: "Der Musikbereich verzeichnet weiterhin ein robustes strukturelles Wachstum, das durch die Ausweitung des Streamings und die zunehmende globale Unabhängigkeit der Künstler unterstützt wird. Unter der Leitung von Charles hat GoldState eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Nutzung dieser Dynamik vorzuweisen und wird durch die wachsende Expertise von Bridgepoint bei der Bereitstellung kreativer Finanzierungslösungen im gesamten Musik-Ökosystem perfekt ergänzt."

Hinweise für Redakteure

Über Bridgepoint

Die Bridgepoint Group ist einer der weltweit führenden Investoren im Mittelstand und hat sich auf Private Equity, Infrastruktur, Kredite und Privatvermögen spezialisiert.

Mit einem verwalteten Vermögen von über 86 Milliarden US-Dollar und einer starken lokalen Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien verbinden wir globale Reichweite mit lokalen Marktkenntnissen und Branchenexpertise und erzielen so über alle Konjunkturzyklen hinweg konstant hohe Renditen.

Der für Kredite zuständige Geschäftsbereich der Gruppe, Bridgepoint Credit, ist einer der erfahrensten Kreditmanager Europas und hat seit 2008 mehr als 22 Milliarden Euro in über 350 Unternehmen investiert.

Über GoldState Music

GoldState Music ist eine private Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf dem Musiksektor liegt. GoldState investiert in Musikrechte, Unternehmen, die Wachstumskapital und Expansionskapital benötigen, sowie in aufstrebende Musiktechnologien. Das Unternehmen wurde 2022 von Charles Goldstuck gegründet und hat derzeit Niederlassungen in West Palm Beach, Florida. Das Team besteht aus erfahrenen Branchenexperten, die tief im musikalischen Ökosystem verwurzelt sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260226633923/de/

Contacts:

Medienkontakte

Bridgepoint:

Tom Clark

Senior Communications Manager

tom.clark@bridgepoint.eu

GoldState Music:

Yonas Aregai

Chief of Staff

yonas@goldstate.com