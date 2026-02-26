Vonage, Teil von Ericsson (NASDAQ: ERIC), wird auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026, der einflussreichsten Messe der Konnektivitätsbranche, die vom 2. bis 5. März in Barcelona stattfindet, für Aufsehen sorgen. Vonage wird mit Produktvorführungen, Vordenker-Sessions und Ökosystem-Kooperationen vertreten sein und zeigen, wie das Unternehmen die Transformation von Mobilfunknetzen zur Unternehmensplattform der Zukunft vorantreibt.

"Der digitale Bereich befindet sich in einem grundlegenden Wandel, da sich Mobilfunknetze zu Plattformen entwickeln und die Technologieplattformen von Unternehmen neu definieren", so Neelam Sandhu, Chief Marketing Officer bei Vonage. "Auf dem Mobile World Congress werden Möglichkeiten zu realen Anwendungen, und wir demonstrieren Entwicklern und Unternehmen die in Mobilfunknetzen eingebetteten Fähigkeiten und Intelligenz und zeigen, wie sie zu Innovationsmotoren für Branchen weltweit werden. Ich freue mich sehr, dass Vonage an der Spitze der Thought-Leadership-Diskussion steht und gemeinsam mit unseren Partnern aus dem gesamten Ökosystem unsere neuesten Innovationen vorstellen kann."

Vordenker-Sessions

Führungskräfte von Vonage werden im Mittelpunkt stehen und eine Reihe von Keynotes und Podiumsdiskussionen auf dem MWC 2026 leiten, darunter:

KI in Bewegung: Die Neugestaltung von Lieferketten

Montag, 2. März 16:30 17:15 Uhr Turing Stage, Halle 6

Niklas Heuveldop, CEO von Vonage, und Führungskräfte von Google Cloud, Kore Wireless und Verizon diskutieren, warum Mobilfunknetze heute eine strategische Ebene der Unternehmenstechnologie darstellen.



Die Bedrohungslandschaft durch Betrug Die Währung des Vertrauens

Dienstag, 3. März 15:15 16:00 Uhr Connected Industries, Halle 4

Christophe Van de Weyer, President of BU API bei Vonage, spricht mit AT&T, Apate.ai und NVIDIA darüber, wie netzwerkgestützte Lösungen die Betrugsbekämpfung neu definieren.



Von generativ zu agential: Autonomie für KI durch netzwerkgestützte Lösungen

Mittwoch, 4. März 10:35-10:50 Uhr GSMA Open Gateway Summit, Partner Theatre 2

Neelam Sandhu, CMO von Vonage, untersucht, wie hochleistungsfähige, programmierbare Konnektivität agentiale KI ermöglicht und Unternehmensabläufe neu definiert.



Schnallen Sie sich an: Wie vertikale Branchen die Monetarisierung von Netzwerk-APIs beschleunigen

Mittwoch, 4. März 12:40 Uhr 12:55 Uhr GSMA Open Gateway Summit, Partner Theatre 2

Referenten von Air Europa, CPaaS Acceleration Alliance, Turk Telkom und Vonage diskutieren neue Monetarisierungsmöglichkeiten in Mobilfunknetzen.



Beschleunigung der Innovation in der gesamten IKT-Branche Eine gemeinsame Vision

Mittwoch, 4. März 14:30 15:30 Uhr Ericsson Pavilion, Halle 2

Niklas Heuveldop, CEO von Vonage, und Führungskräfte von Accenture, C3 AI, Deutsche Telekom und NVIDIA untersuchen den neuen Unternehmenswert, der entsteht, wenn sich Branchenpioniere hinter dem vollen Potenzial mobiler Netzwerke vereinen.

Live-Demonstrationen

Die Teilnehmer können die Innovationen von Vonage im Ericsson-Pavillon in Halle 2 auf der MWC 2026 hautnah erleben. Dort werden die Leistungsfähigkeit von Netzwerk-APIs und die netzwerkbasierten Lösungen vorgestellt, die Entwicklern und Unternehmen neue Werte erschließen, darunter:

C3 AI Field Services Demo - Eine Live-Demonstration des C3 AI Field Services-Moduls, das in die Vonage Quality on Demand (QoD) Network API und die Vonage Communications APIs integriert ist und mobile Mitarbeiter mit fortschrittlicher Konnektivität für überlegene Leistung, Zuverlässigkeit und Erfahrungen ausstattet.



Zuper Platform und Zuper Glass - Eine Präsentation der Vonage Network APIs, die in die Zuper-Plattform eingebettet sind, einem KI-Betriebssystem für den Handel. Mit Vonage QoD demonstriert Zuper, wie die Priorisierung mobiler Netzwerke die Latenz, Zuverlässigkeit und Leistung für geschäftskritische Arbeitsabläufe im Außendienst verbessert.



Always-On-Konnektivität mit Vonage Messages API Erleben Sie nahtlose Echtzeitkommunikation mit Rich Communication Services (RCS) und fortschrittlichen Messaging-Lösungen, darunter WhatsApp, für eine stets verbundene Kundenbindung und dialogorientiertes Marketing.



Netzwerkgestützter Schutz vor Betrug - Ein Blick darauf, wie netzwerkgestützte Lösungen den Unternehmensbetrieb und das Kundenerlebnis verändern. Entdecken Sie, wie Vonage Verify, Identity Insights und Branded Calling Unternehmen weltweit modernste Betrugsprävention, vertrauenswürdige Verbindungen und sichere Authentifizierung bieten.



Vonage Contact Center - Entdecken Sie, wie Vonage Contact Center Unternehmen durch tiefgreifende CRM-Integrationen, Echtzeit-Einblicke und intelligente Automatisierung mit KI-gestützten, fortschrittlichen Kundenerlebnissen unterstützt.



KI-gestützte Sprachagenten Erleben Sie die Leistungsfähigkeit der Vonage Voice API in Verbindung mit Amazon Nova Sonic einem Sprach-zu-Sprach-Grundlagenmodell der nächsten Generation, mit dem Unternehmen KI-Sprachagenten in Echtzeit und mit natürlicher Klangqualität einsetzen können.

Erfahren Sie mehr über die Präsenz von Vonage auf dem MWC und vereinbaren Sie hier einen Termin.

Über Vonage

Vonage, ein Teil von Ericsson, entwickelt Technologien, die Unternehmen und Entwickler in die Lage versetzen, in der nächsten Ära der digitalen Transformation eine führende Rolle zu übernehmen. Seine KI-gestützten Plattformen und Tools ermöglichen neue Wertschöpfung und innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud hinweg.

Das Technologieportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-APIs, CPaaS-, CCaaS- und UCaaS-Lösungen. Vonage genießt das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und wird von Entwicklern auf der ganzen Welt geschätzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede digitale Interaktion neu zu gestalten.

Vonage ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und gehört zum Geschäftsbereich Global Communications Platform (BGCP) der Ericsson-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.vonage.com und folgen Sie @Vonage.

