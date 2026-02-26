Das Wyss Center for Bio and Neuroengineering Geneva gab heute den erfolgreichen Abschluss der Startkapital-Finanzierungsrunde für Clee Medical SA bekannt, ein Schweizer Spin-off-Unternehmen im Bereich Neurotechnologie, das ultrahochauflösende Echtzeit-Bildgebung für die Gehirnchirurgie entwickelt. Die Runde wurde vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) angeführt, unter Beteiligung der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Kickfund, FONGIT und Venture Kick, die sich den bestehenden Investoren des Wyss Center Geneva anschlossen.

Clee Medical ging im Dezember 2024 aus dem Forschungsprojekt "Minimally Invasive Intracranial Access" (MICA) des Wyss Geneva hervor. Die Flaggschiff-Plattform Neuro Access kombiniert OCT-Bildgebung mit fortschrittlicher Navigation, um Neurochirurgen dabei zu helfen, die Anatomie des Gehirns und kritische Strukturen während stereotaktischer Eingriffe in Echtzeit zu visualisieren.

"Clee Medical verspricht nicht nur eine Verbesserung der Patientenergebnisse, sondern unterstreicht auch das Engagement von Wyss Geneva, die Lücke zwischen wissenschaftlichen Entdeckungen und ihrer praktischen Anwendung zu schließen."

Dr. Erwin Böttinger, CEO, Wyss Geneva

"Die Neurochirurgie stützt sich nach wie vor stark auf präoperative Bildgebung, während die Realität im Operationssaal dynamisch und ungewiss ist. Diese Startkapitalrunde ermöglicht es uns, eine neue Dimension der Echtzeit-Sichtbarkeit des Gehirns zu schaffen, was sicherere Eingriffe unterstützt und die Möglichkeiten der minimalinvasiven Neurochirurgie erweitert."

Matthew Lapinski, Mitbegründer und CEO, Clee Medical SA

Was macht Neuro Access so besonders?

Heute stützen sich Chirurgen, die Eingriffe am Gehirn vornehmen, weitgehend auf vor der Operation angefertigte Scans. Sobald die Operation beginnt, kann sich das Gehirn jedoch verschieben, sodass die präoperativen Bilder nicht mehr den vollständigen Überblick bieten. Neuro Access ändert dies, indem es Chirurgen während der Operation einen detaillierten Live-Blick auf genau das bietet, was sie gerade navigieren. Das Gerät ist eine schlanke Sonde, die nicht breiter ist als Instrumente, die bereits bei gängigen Gehirnoperationen verwendet werden, sodass es sich nahtlos in die bestehende chirurgische Praxis einfügt, ohne dass neue Techniken oder Geräte erforderlich sind. Entscheidend ist, dass es wichtige Strukturen, einschließlich Blutgefäße, erkennen kann, bevor der Chirurg sie erreicht, wodurch das Risiko einer versehentlichen Beschädigung erheblich verringert wird. Das Ergebnis ist eine intelligentere und sicherere Methode zur Durchführung von Gehirnoperationen, die das Potenzial hat, die Ergebnisse für Millionen von Patienten, die sich jedes Jahr diesen Eingriffen unterziehen, zu verbessern.

Finanzierung für die Einführung der Echtzeit-Bildgebung des Gehirns im Operationssaal

Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es Clee Medical, von der Forschungsphase zu echten klinischen Tests überzugehen. Die Mittel werden für die Weiterentwicklung der Neuro Access-Plattform, die Durchführung einer ersten Studie mit menschlichen Patienten und die Erledigung der für die Markteinführung des Produkts erforderlichen behördlichen Schritte verwendet. Jeder dieser Meilensteine bringt die Technologie näher an den Operationssaal und näher an die Etablierung als Standardinstrument, auf das sich Chirurgen verlassen können, um Gehirnoperationen für ihre Patienten sicherer zu machen.

Über Clee Medical SA

Clee Medical SA ist ein in Genf ansässiges Medizintechnikunternehmen, das die Neuro Access-Plattform entwickelt eine minimalinvasive Neurotechnologielösung, die ultrahochauflösende Echtzeit-OCT-Bildgebung mit chirurgischer Navigation für präzise Gehirnoperationen kombiniert. Clee Medical entstand 2024 aus der Spitzenforschung im Bereich der Neurowissenschaften am Wyss Center Geneva und wird durch das Wyss-Venture-Ökosystem kontinuierlich unterstützt. Clee Medical wurde 2024 gegründet und wurde 2025 zu einem der 100 besten Schweizer Start-ups gekürt. Weitere Informationen finden Sie unter cleemedical.com

Über das Wyss Center Geneva

Wyss Geneva ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Neuro-Venture-Builder mit starken Wurzeln in der translationalen Forschung und Entwicklung, der sich der Transformation der Behandlung von neurologischen und psychischen Erkrankungen verschrieben hat. Das Zentrum mit Sitz im Campus Biotech in Genf treibt Innovationen an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Bioingenieurwesen und Neuroingenieurwesen voran, um neuronale Funktionen wiederherzustellen und präzise Therapien anzubieten. Das Zentrum wurde 2014 mit Unterstützung des Schweizer Unternehmers und Philanthropen Hansjörg Wyss gegründet und arbeitet mit Unternehmen, klinischen und akademischen Einrichtungen, Industriepartnern und Investoren zusammen, um die Grenzen der Neurotechnologie zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter wysscenter.ch

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260226474967/de/

Contacts:

Medien

Wyss Geneva Genf, Schweiz Aldonza Gübeli aldonza.gubeli@wysscenter.ch

Clee Medical SA Matt Lapinski matt.lapinski@cleemedical.com