Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 26 février 2026) - Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU) a déposé son Rapport annuel 2025, sa notice annuelle 2025 ainsi que la circulaire de sollicitation de procurations par la direction 2026.

Pour consulter les documents d'information annuels de la Société, visitez le profil de Suncor sur le site sedarplus.ca ou sec.gov ou le site Web de Suncor à suncor.com/rapports-financiers.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

De plus, la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté un avis déposé par Suncor en vue de renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat d'actions ordinaires de la Société par l'intermédiaire de la TSX, de la Bourse de New York et (ou) d'autres systèmes de négociation au Canada et aux États-Unis. L'avis prévoit qu'entre le 3 mars 2026 et le 2 mars 2027, Suncor peut racheter, aux fins d'annulation, jusqu'à 118 700 000 de ses actions ordinaires, soit environ 10 % de son flottant de 1 187 545 672 actions ordinaires au 18 février 2026. Au 18 février 2026, 1 187 814 362 actions ordinaires de Suncor étaient émises et en circulation.

Le nombre réel d'actions ordinaires qui peuvent être rachetées aux termes de l'offre publique de rachat et le calendrier des rachats seront déterminés par Suncor. Suncor estime que, selon le cours de ses actions ordinaires et d'autres facteurs pertinents, le rachat de ses propres actions représente une occasion de placement intéressante et est dans l'intérêt supérieur de la Société et de ses actionnaires. La Société ne s'attend pas à ce que la décision d'attribuer de la trésorerie pour racheter des actions ait une incidence sur sa stratégie à long terme.

Aux termes de son offre publique de rachat précédente, Suncor a convenu de ne pas racheter plus de 123 800 000 actions ordinaires entre le 3 mars 2025 et le 2 mars 2026. Entre le 3 mars 2025 et le 24 février 2026, et aux termes de son offre publique de rachat précédente, Suncor a racheté 54 150 911 actions sur le marché libre, pour environ 3,075 G$, à un prix moyen pondéré de 56,79 $ par action.

Sous réserve de l'exemption au titre de l'achat en bloc à la disposition de Suncor à l'égard des rachats normalisés sur le marché libre aux termes de l'offre publique de rachat, Suncor limitera le rachat quotidien d'actions ordinaires de Suncor sur la TSX dans le cadre de l'offre publique de rachat à 25 % (1 776 141 actions ordinaires) ou moins du volume de négociation quotidien moyen des actions ordinaires de Suncor sur la TSX au cours de la période de six mois précédente (7 104 566 actions ordinaires). Les rachats aux termes de l'offre publique de rachat prendront la forme de rachats sur le marché libre au cours des actions, et d'autres formes permises par les autorités en valeurs mobilières. Suncor s'attend à prendre part à un régime d'achat automatique d'actions lié aux rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat le 3 mars 2026.

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement appelés « énoncés prospectifs » aux présentes) et d'autres renseignements qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles établies par Suncor à la lumière des renseignements dont elle disposait au moment où les énoncés ont été formulés et qui tiennent compte de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué comprennent des énoncés concernant l'offre publique de rachat, notamment le montant, le calendrier et les modalités des rachats effectués dans le cadre de celle-ci, le fait que, selon le cours des actions ordinaires de la Société et d'autres facteurs déterminants, le rachat d'actions ordinaires pourrait s'avérer un investissement intéressant et avantageux pour la Société et ses actionnaires, l'attente selon laquelle la décision d'attribuer de la trésorerie au rachat d'actions ne compromettra pas la stratégie à long terme de la Société et l'attente selon laquelle Suncor prendra part à un régime d'achat automatique d'actions lié aux rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon significative de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs, le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.



La notice annuelle et le rapport annuel aux actionnaires de Suncor, chacun daté du 25 février 2026, son formulaire 40-F, daté du 26 février 2026 et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses significatives et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3 ou en consultant le site Internet de Suncor à l'adresse suncor.com/fr-CA/FinancialReports ou le profil de la Société sur SEDAR+ au sedarplus.ca ou sur EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie - la plus importante société énergétique intégrée du Canada

Les activités de Suncor couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, incluant les activités d'exploitation minière et in situ des sables bitumineux, la valorisation, la production extracôtière, le raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, la commercialisation et les échanges commerciaux, ainsi que les réseaux de ventes au détail et de ventes en gros Petro-CanadaMC à l'échelle nationale - fournissant de l'énergie fiable qui alimente la croissance économique et répond aux besoins des clients partout au Canada et dans le monde. Grâce à un engagement inébranlable envers la sécurité, l'excellence opérationnelle et la rentabilité, Suncor est déterminée à atteindre un rendement parmi les meilleurs de l'industrie et à offrir une valeur à long terme aux actionnaires. Les actions ordinaires de Suncor (symbole: SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information, visitez suncor.com ou trouvez-nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

