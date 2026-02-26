Anzeige
26.02.2026 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.341 Punkte

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.341 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben sich die deutschen Aktien gut behauptet gezeigt, obwohl an den US-Börsen eine negative Stimmung dominierte. Selbst überraschend starke Zahlen von Nvidia konnten dort KI-Sorgen nicht zerstreuen.

Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet. Der Kurs der Bayer-Aktie zeigte sich unbeeindruckt von ermutigenden Ergebnissen einer Studie zu einer Prostatakrebstherapie des Unternehmens. In der dritten Reihe reagierten die Aktien von Koenig & Bauer kaum auf die vorläufigen Zahlen des Druckmaschinenherstellers. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
25.341    25.289   +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 16:27 ET (21:27 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
