Sitetracker, der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen für das Asset Lifecycle Management kritischer Infrastrukturen, gab heute starke Jahresendergebnisse für 2025 bekannt, die durch kontinuierliches Kundenwachstum, die Expansion in neue Infrastrukturmärkte und wichtige Produktinnovationen in den Bereichen Betrieb, Wartung und Finanzmanagement gekennzeichnet sind. Da Infrastrukturbesitzer und -betreiber einem wachsenden Druck ausgesetzt sind, ohne zusätzliche Mitarbeiter zu skalieren, geht Sitetracker mit einer Position ins Jahr 2026, die es Kunden ermöglicht, intelligenter zu arbeiten, schneller zu agieren und eine höhere Produktivität zu erzielen.

Höhepunkte des Jahres 2025

2025 verzeichnete Sitetracker ein weiteres Jahr des Wachstums und der Umsetzung bei seinem globalen Kundenstamm:

Kundenwachstum und Marktexpansion: Sitetracker bedient mittlerweile mehr als 400 Kunden weltweit und unterstützt Unternehmen in den Bereichen digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien, EV-Ladestationen, Versorgungsunternehmen und aufstrebende Infrastrukturmärkte, einschließlich Rechenzentren

Verbesserte Betriebs- und Wartungsfunktionen: Sitetracker verbindet nun den Außendienst und das Arbeitsauftragsmanagement auf einer einzigen Plattform, um vollständige Transparenz über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen zu gewährleisten. Durch die Zentralisierung von vorbeugender und ungeplanter Wartung ermöglicht das System die Echtzeit-Koordination von Außendienstteams und mobile Updates, um die Betriebszeit und Sicherheit von Anlagen in großem Maßstab zu maximieren.

Erweitertes Finanzmanagement mit Finance Central: Sitetracker hat Finance Central eingeführt, um Infrastrukturbesitzern und -betreibern eine Finanzkontrolle zu ermöglichen, die dem tatsächlichen Projektablauf entspricht. Finance Central integriert die Budgetierung und Kostenprognose direkt in die betrieblichen Arbeitsabläufe. Durch die Verknüpfung von Echtzeit-Felddaten mit Finanzprognosen können Teams das gesamte Kostenprofil verwalten und Risiken identifizieren, ohne auf manuelle Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein.

Zusammen spiegeln diese Meilensteine die kontinuierliche Weiterentwicklung von Sitetracker für das Management kritischer Infrastrukturen von der Planung über den Betrieb bis hin zur langfristigen Leistung wider.

Ausblick auf 2026

Da die Nachfrage nach Infrastruktur weiter zunimmt, stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, mehr mit größerer Effizienz und Verantwortlichkeit zu leisten. Im Jahr 2026 wird sich Sitetracker weiterhin auf drei Kernprioritäten konzentrieren: die Einbettung von mehr Intelligenz in die täglichen Arbeitsabläufe, die Stärkung der Verbindung zwischen Außendienst- und Büroteams sowie die Vertiefung der finanziellen und operativen Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg.

"Unternehmen mit kritischer Infrastruktur müssen schneller und intelligenter arbeiten, ohne die Komplexität zu erhöhen", so Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. "Wir werden weiterhin eine vertrauenswürdige Grundlage bieten, die unseren Kunden hilft, bei ihrer Expansion klar, kontrolliert und zuversichtlich zu agieren. Wir konzentrieren uns darauf, die Plattform noch leistungsfähiger zu machen, damit Teams schneller arbeiten, Risiken effektiver managen und in jeder Phase des Lebenszyklus von Anlagen bessere Ergebnisse erzielen können."

Mit kontinuierlichen Investitionen in Innovation und Kundenerfolg geht Sitetracker ins Jahr 2026 mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Wachstum ohne unnötige Komplexität zu steuern und ihnen die Transparenz und Disziplin zu bieten, die für die Skalierung kritischer Infrastrukturen weltweit erforderlich sind.

Über Sitetracker

Sitetracker ermöglicht Eigentümern, Betreibern, Auftragnehmern und anderen Interessengruppen die Rationalisierung und Optimierung des gesamten Lebenszyklus kritischer Infrastrukturen. Als weltweit führende Komplettplattform für das Asset Lifecycle Management unterstützt Sitetracker innovative Unternehmen wie Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Phoenix Towers International, Arevon, Qair, Encavis, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione und TEP dabei, Millionen von Projekten, Standorten und Anlagen effizient zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu warten. Sitetracker sorgt für operative Exzellenz und schafft vollständige Transparenz in Branchen wie digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien, EV-Laden, Versorgungsunternehmen und Immobilien, indem es sichere, effiziente Teams fördert, gesunde Projekte gewährleistet und Unternehmen in die Lage versetzt, Größe, Wachstum und Komplexität zu bewältigen. Hunderte von Branchenführern vertrauen auf Sitetracker, das weltweit eine vernetzte und nachhaltige Zukunft fördert.

Verwalten Sie das Wesentliche mit Sitetracker.

