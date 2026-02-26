Durch diese transformative Transaktion im Bereich der klinischen Pipeline werden CL-273, ein Pan-EGFR-Inhibitor, und CL-741, ein Phase-1-fähiger c-MET-Inhibitor, in das klinische Portfolio von Kairos Pharma aufgenommen, um den milliardenschweren Markt für Lungenkrebs zu erschließen.

Kairos Pharma, Ltd. (NYSE American: KAPA), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf innovative Krebstherapeutika konzentriert, gibt heute die Unterzeichnung eines Term Sheets für eine strategische Akquisition von Vermögenswerten mit Celyn Therapeutics, Inc. bekannt, einem privaten Biotechnologieunternehmen, das von OrbiMed und Torrey Pines Investment unterstützt wird. Gemäß den vorgeschlagenen Vertragsbedingungen erwirbt Kairos Pharma die weltweiten Rechte an zwei hoch differenzierten Onkologie-Assets im klinischen Stadium, die auf nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) abzielen: CL-273, ein reversibler, Wildtyp-schonender Pan-EGFR-Inhibitor vor der IND-Phase, und CL-741, ein Phase-1-fähiger, oral verfügbarer Typ-IIb-c-MET-Kinase-Inhibitor.

John Yu, M.D., Chief Executive Officer von Kairos Pharma, kommentierte: "Wir gehen davon aus, dass diese Akquisition unsere Onkologie-Pipeline mit Produkten in der späten präklinischen Phase und in Phase 1 in einem milliardenschweren Markt mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf erheblich erweitern wird. Mit dieser Übernahme, sofern sie abgeschlossen wird, werden wir unser Arsenal zur Umkehrung der Resistenz gegen Krebsmedikamente stärken durch die Einführung von Therapeutika, die speziell auf Resistenzmutationen abzielen, die durch die Bekämpfung des EGFR-Rezeptors entstehen. Wichtig ist, dass unser etabliertes klinisches Konsortium an der Westküste, das am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles angesiedelt ist, uns die klinische Infrastruktur und das Fachwissen zur Verfügung stellt, um Phase-1- und Phase-2-Studien für beide Wirkstoffe schnell zu initiieren und durchzuführen."

Kairos Pharma ist der Ansicht, dass die wissenschaftliche Begründung für die Kombination eines Pan-EGFR-Inhibitors mit einem c-MET-Inhibitor bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, wie sie mit diesen beiden Wirkstoffen demonstriert wurde, überzeugend und klinisch gut validiert ist. Die MET-Amplifikation stellt einen der wichtigsten Resistenzmechanismen bei EGFR-mutiertem NSCLC dar, und die Fähigkeit, beide Signalwege mit hochselektiven, hirndurchlässigen Molekülen anzugehen, stellt einen bedeutenden therapeutischen Fortschritt dar. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Wildtyp-schonende Profil und die breite Abdeckung von EGFR-Mutationen von CL-273 in Kombination mit der potenten und selektiven c-MET-Hemmung von CL-741 nach der Übernahme das Unternehmen in die Lage versetzen wird, erstklassige Monotherapien sowie ein differenziertes Kombinationsschema zu entwickeln. Mechanistisch gesehen kann die doppelte Hemmung der EGFR- und MET-Signalwege die kompensatorische Signalübertragung überwinden, die die Resistenz fördert, die Tumorantwort vertieft und das progressionsfreie Überleben in dieser schwer zu behandelnden Patientengruppe verlängert.

Der Wert von Kinase-Inhibitoren für die Krebsbehandlung wurde für 2025 auf 60,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Davon entfielen 32,5 des Marktes im Jahr 2025 auf EGFR-Inhibitoren (Future Market Insights

CL-273, das unter Verwendung einer proprietären KI-gestützten Plattform zur Wirkstoffforschung entwickelt wurde, zielt auf die Behandlung von EGFR-mutiertem Lungenkrebs ab, einem Markt mit einem Wert von 16,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 (Future Market Insights). EGFR-Mutationen treten bei etwa 10 bis 15 der NSCLC-Fälle in westlichen Bevölkerungsgruppen und bei bis zu 50 in asiatischen Bevölkerungsgruppen auf (CoherentMI), wodurch eine beträchtliche Patientengruppe für gezielte Therapien entsteht.

CL-741 zielt auf den schnell wachsenden Markt für cMet-Inhibitoren ab, der einen Wert von mehr als 2 Mrd. US-Dollar hat und bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von über 10 Mrd. US-Dollar erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 17 ((Biospace). Der Markt für c-MET-metastasierten NSCLC stellt eine hochwertige Nische mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf dar, wobei die c-MET-Amplifikation ein kritischer Resistenzmechanismus für EGFR-gerichtete Therapien ist. C-MET-Veränderungen, einschließlich MET-Exon-14-Skipping-Mutationen und MET-Amplifikation, sind ein Treiber für verschiedene Krebsarten, darunter Magen-, Leber- und Nierenkrebs.

"Unsere proprietäre KI-gestützte Plattform für das Wirkstoffdesign hat die Entdeckung eines hochwirksamen, Wildtyp-schonenden, pan-mutanten EGFR-Inhibitors ermöglicht. Dieses Molekül bietet eine 4- bis 5-fach größere Sicherheitsmarge als derzeitige Konkurrenzprodukte", erklärte Dr. Nikolay Savchuk, CEO von Celyn Therapeutics. "Durch die Partnerschaft mit Kairos Pharma und die Nutzung ihres klinischen Konsortiums am Cedars-Sinai Medical Center sind wir in der Lage, CL-273 und CL-741 schnell voranzubringen. Diese Zusammenarbeit kombiniert die operative Expertise von Kairos mit unserer innovativen Pipeline, um einen optimalen Weg für Patienten zu schaffen, die gegen EGFR-mutierten und c-MET-getriebenen Lungenkrebs kämpfen."

Klinische Studien haben gezeigt, dass eine Kombinationsbehandlung mit EGFR- und MET-Inhibitoren bei Patienten mit EGFR-mutiertem, MET-amplifiziertem NSCLC ein progressionsfreies Überleben von etwa 7 Monaten erreichen kann, was einen signifikanten Fortschritt gegenüber der Monotherapie darstellt (SAVANNAH-Studie

CL-273 ist ein in der Entwicklung befindlicher, reversibler, Wildtyp-schonender pan-EGFR-Niedermolekül-Inhibitor, der speziell für EGFR-mutierten nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) entwickelt wurde. Präklinische Daten zeigen, dass CL-273 eine breite Wirksamkeit gegen klassische EGFR-Mutationen aufweist, darunter Deletionen in Exon 19 und 21 sowie Insertionen in Exon 20, atypische Mutationen und resistenzassoziierte Varianten, die derzeit zugelassene Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) umgehen.

Ein charakteristisches Merkmal von CL-273 ist sein außergewöhnlicher Selektivitätsindex. Durch die Schonung des Wildtyp-EGFR haben bisherige Studien gezeigt, dass CL-273 ein 4- bis 5-mal breiteres therapeutisches Fenster bietet, was auf eine deutlich verbesserte Sicherheit und Verträglichkeit gegenüber bestehenden Therapien hindeutet. CL-273 wurde für eine hohe Durchlässigkeit in Gehirn und Lunge entwickelt, um metastasierende Erkrankungen zu bekämpfen. Es verfügt über günstige ADME-Eigenschaften und hat GLP-Toxikologiestudien erfolgreich abgeschlossen. Das Programm befindet sich derzeit in der Pre-IND-Phase, wobei die ersten klinischen Studien am Menschen voraussichtlich 2026 beginnen werden.

CL-741 ist ein oral verabreichbarer, kleinmolekularer Typ-IIb-c-MET-Kinase-Inhibitor, der hochselektiv für c-MET entwickelt wurde und eine breite Abdeckung von aktivierenden und erworbenen Resistenzmutationen in soliden Tumoren bietet. Die Verbindung wurde als arzneimittelähnlicher Wirkstoff mit starker Aktivität gegenüber mehreren c-MET-Resistenzmutationen entdeckt und wird für c-MET-bedingte fortgeschrittene solide Tumoren entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf nicht-kleinzelligen Lungenkrebsarten mit MET-Exon-14-Skipping-Veränderungen und MET-Amplifikation liegt.

Der Erwerb von CL-273 und CL-741, sofern die Übernahme erfolgreich abgeschlossen wird, soll Kairos Pharma in die Lage versetzen, eine differenzierte Dual-Target-Strategie zu verfolgen, die sowohl primäre EGFR-Mutationen als auch MET-vermittelte Resistenzmechanismen adressiert. Die MET-Amplifikation ist einer der häufigsten Mechanismen der erworbenen Resistenz gegen EGFR-TKIs.

Die gemeinsame Entwicklung von CL-273 und CL-741 bietet einen rationalen Kombinationsansatz für die Therapie von Patienten mit EGFR-mutiertem NSCLC, die entweder eine MET-Amplifikation/Überexpression aufweisen oder während der EGFR-TKI-Therapie eine MET-vermittelte Resistenz entwickeln. Die kombinierte Hemmung von EGFR und MET hat in diesem Setting bereits in Kombination mit anderen Wirkstoffen zu bedeutenden klinischen Ansprechraten und Überlebensvorteilen geführt. Die Kombination von CL-273 mit CL-741 könnte die Reaktionen vertiefen und verlängern, das Wachstum von MET-vermittelten Escape-Klonen reduzieren und möglicherweise die adressierbare Population von MET-abhängigen, EGFR-mutierten Tumoren erweitern.

Über Kairos Pharma, Ltd.

Kairos Pharma Ltd. (NYSE American: KAPA) mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, ist führend im Bereich der Onkologie-Therapeutika und nutzt Strukturbiologie, um Arzneimittelresistenzen und Immunsuppression bei Krebs zu überwinden. Der führende Kandidat von Kairos Pharma, ENV-105, ist ein Antikörper, der auf CD105 abzielt ein Protein, das als wichtiger Treiber für Resistenzen und Krankheitsrückfälle als Reaktion auf Standardtherapien identifiziert wurde. ENV-105 zielt darauf ab, die Arzneimittelresistenz durch die Bekämpfung von CD105 umzukehren und die Wirksamkeit von Standardtherapien bei verschiedenen Krebsarten wiederherzustellen. Derzeit befindet sich ENV-105 in einer klinischen Phase-2-Studie für kastrationsresistenten Prostatakrebs und in einer Phase-1-Studie für nicht-kleinzelligen Lungenkrebs, um den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist ENV-105 weder von der US-amerikanischen Food and Drug Administration noch von einer anderen vergleichbaren ausländischen Aufsichtsbehörde als sicher oder wirksam zugelassen. Weitere Informationen finden Sie unter kairospharma.com

Über Celyn Therapeutics, Inc.

Celyn Therapeutics, Inc. ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen, das gegründet wurde, um proprietäre niedermolekulare Medikamente gegen Krebs zu entwickeln, darunter EGFR-Pathway-Inhibitoren und c-MET-Pathway-Inhibitoren sowie andere Zielmoleküle und damit verbundene neuartige Wirkstoffe. Celyn wurde mit Unterstützung von OrbiMed und Torrey Pines Investment gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dover, Delaware.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt und den Abschluss der Akquisition, die erwarteten Vorteile der Akquisition, die Entwicklungszeitpläne für CL-273 und CL-741, Marktchancen und Umsatzprognosen, klinische Entwicklungspläne und die potenziellen therapeutischen Vorteile der erworbenen Vermögenswerte. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen von KAPA und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehört die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wird, dass KAPA die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre oder Aufsichtsbehörden nicht erhält, dass die Entwicklung von CL-273 und CL-741 nicht wie geplant verläuft, dass klinische Studien die Sicherheit oder Wirksamkeit nicht nachweisen, dass keine behördlichen Genehmigungen erteilt werden und dass sich die Wettbewerbs- und Marktbedingungen ändern. Weitere Risiken sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von KAPA beschrieben. KAPA übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260226175809/de/

Contacts:

Medien- und Investorenkontakt:

Kairos Pharma, Ltd.

Investorenbeziehungen

E-Mail: investors@kairospharma.com