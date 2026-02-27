© Foto: Creative Touch Imaging Ltd - NurPhotoDie Donut-Kette im vierten Quartal deutlich mehr als erwartet und liefert einen optimistischen Ausblick auf das Jahr 2026 dazu. Die Aktie geht am Donnerstag durch die DeckeKrispy Kreme hat im 4. Quartal die Erwartungen der Analysten mit einem klaren Gewinnsprung übertroffen, die Aktie reagierte nach einem langen Abwärtstrend mit einem Befreiungsschlag. Die Papiere gingen mit einem Plus von mehr als 27 Prozent aus dem Handel. Dieser Kursaufschwung ist der zweitgrößte seit dem Börsenrückzug im Jahr 2021 und zeigt, dass die Unternehmensstrategie zunehmend Früchte trägt. Die Umsätze gingen im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 392,4 Millionen US-Dollar zurück, weil das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE