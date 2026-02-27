Loomis, Sayles Company, der seit einem Jahrhundert bestehende Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 363,8 Milliarden Euro, feiert die fünfjährigen Meilensteine seiner Strategien Loomis Sayles Euro Credit und Loomis Sayles Euro High Yield.

Das von den Co-Leitern und Portfoliomanagern Rik den Hartog und Pim van Mourik Broekman geführte Loomis Sayles Euro Credit Team verwaltet über drei Strategien hinweg ein Vermögen von 3,5 Milliarden Euro. Gestützt auf die branchenführende Technologieinfrastruktur von Loomis Sayles sowie eine fokussierte Anlagekultur strebt das Euro Credit Team eine kontinuierliche Überrendite gegenüber der Benchmark an. Nach Überzeugung des Teams lässt sich dies durch einen aktiven, konservativen Alpha-Anlageprozess erreichen, der darauf abzielt, Ineffizienzen im Euro-Kreditmarkt zu nutzen.

Loomis Sayles Euro Credit investiert in erster Linie in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, während Loomis Sayles Euro High Yield überwiegend im BB-Segment des Marktes für auf Euro lautende Hochzins-Unternehmensanleihen investiert. Die Strategie Loomis Sayles Sustainable Euro Credit des Teams wird im Mai 2026 ihren Fünfjahres-Meilenstein erreichen.

"In den vergangenen fünf Jahren hat das Euro Credit Team den Wert eines disziplinierten, relativwertorientierten Ansatzes in einem komplexen und sich wandelnden Markt unter Beweis gestellt", sagte David Waldman, Leiter Kapitalanlagen von Loomis Sayles.

Pim van Mourik Broekman sagte: "Die langjährige Zusammenarbeit auf Basis einer bewährten Anlagephilosophie sowie eines bewährten Prozesses hat es uns ermöglicht, für unsere Kunden weiterhin konstant starke risikobereinigte Renditen zu erzielen."

"Wir haben das Glück, von Loomis Sayles klarem Anlagefokus sowie von einer anpassungsfähigen Infrastruktur zu profitieren. Beides hat unserem Team ein starkes Fundament verliehen, um sich erfolgreich im Euro-Kreditmarkt zu behaupten", sagte Rik den Hartog.

INFORMATIONEN ZU LOOMIS SAYLES

Seit einem Jahrhundert widmet sich Loomis, Sayles Company den Anlagebedürfnissen institutioneller und privater Kunden weltweit. Dafür streben unsere leistungsorientierten Anlageexperten langfristige Ergebnisse an, indem sie auf eingehende, unabhängige Analysen sowie eine strenge Risikoanalyse setzen. Mit den Ressourcen, der Weitsicht und der Flexibilität, in vielfältigen wie spezialisierten Märkten weitreichend nach Wertpotenzialen zu suchen, ist Loomis Sayles seit 1926 ein verlässlicher Partner seiner Kunden. Loomis Sayles verwaltet mit Stolz ein Vermögen von 431,4 Milliarden US-Dollar* im Auftrag von Kunden weltweit (Stand: 31. Dezember 2025).

*Umfasst das Vermögen von Loomis, Sayles Co., LP sowie der Loomis Sayles Trust Company, LLC (53,7 Milliarden US-Dollar entfallen auf die Loomis Sayles Trust Company). Die Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

