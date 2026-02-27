Über die Cloud bereitgestellte Sovereign-Lösung für Unternehmen jeder Größenordnung

Digitale Souveränität ist zu einem Thema auf Vorstandsebene geworden, da regulatorische Fragmentierung, geopolitische Spannungen und KI-gesteuerte Datenflüsse die Neugestaltung der globalen Infrastrukturstrategie bestimmen.

Versa hat die allgemeine Verfügbarkeit von Sovereign SASE-as-a-Service bekannt gegeben und bietet damit eine umfassende Sicherheits- und Netzwerklösung, bei der Daten-, Kontroll- und Management-Ebenen vollständig innerhalb einer souveränen Infrastruktur betrieben werden.

Dieses Angebot baut auf der langjährigen Erfahrung von Versa bei der Implementierung von Sovereign SASE für Service Provider und globale Organisationen auf.

Versa, der weltweit führende Anbieter integrierter Sicherheits- und Netzwerklösungen, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Sovereign SASE-as-a-Service bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um das weltweit erste vollständig cloudbasierte SaaS-Angebot, bei dem Daten-, Kontroll- und Management-Ebenen vollständig innerhalb der rechtlichen Zuständigkeit einer Region betrieben werden.

Digitale Souveränität hat sich von einer Frage der Compliance zu einer Entscheidung auf Vorstandsebene entwickelt. In ganz Europa und anderen Regionen üben Regierungen eine stärkere Autorität über die Datenhoheit und den Datenschutz aus. Rahmenwerke der Europäischen Union wie GDPR, NIS2 und DORA verschärfen die Durchsetzungsstandards, wobei Datenhoheit allein nicht mehr ausreicht.

Die Mehrheit der SASE-Angebote wird wahrer Souveränität nicht gerecht

Während einige Anbieter zwar einen lokalen POP (Point of Presence) innerhalb eines Landes betreiben, wird der Datenverkehr der Nutzer häufig zur Überprüfung von Inhalten und Bedrohungen an Sicherheitsgateways in anderen Regionen weitergeleitet. Andere wiederum führen eine lokalisierte Prüfung in einer begrenzten Anzahl von Ländern durch, behalten jedoch die operative Kontrolle und Verwaltung außerhalb der Gerichtsbarkeit, in der die Daten verarbeitet werden. Dies führt zu einer kritischen Souveränitätslücke.

So wird der Datenverkehr, wenn Nutzer sich mit dem Internet oder privaten Anwendungen verbinden, möglicherweise zur Überprüfung ins Ausland umgeleitet (auch "hairpinned" genannt) und Nutzermetadaten werden dementsprechend außerhalb des Landes protokolliert. Echte operative Souveränität erfordert weit mehr als lediglich die Lokalisierung des Gateways; auch die Platzierung von Gateways in den Räumlichkeiten des Kunden schließt diese Lücke nicht.

Versa hat Sovereign SASE maßgeblich vorangetrieben und stellt diese Funktionen seit Jahren auf produktiver Ebene bereit. Dabei arbeitet das Unternehmen weltweit mit Serviceprovidern zusammen, um ihnen beim Aufbau und Betrieb souveräner SASE-Services für ihre Kunden zu helfen. So hat beispielsweise Swisscom kürzlich ihren "beem"-Service in der Schweiz auf Basis der souveränen Architektur von Versa eingeführt die erste Sovereign-SASE-Implementierung auf nationaler Ebene, die Carrier-Grade-Anforderungen erfüllt.

"Viele Unternehmen haben in Strategien für Sovereign Cloud investiert, mussten aber feststellen, dass der sichere Zugriff auf ihre Anwendungen und Daten weiterhin außerhalb ihrer Gerichtsbarkeit gesteuert wurde", sagte Kelly Ahuja, Chief Executive Officer von Versa. "Die bloße Bereitstellung eines Gateway-Geräts eines Cloud-SASE-Anbieters am Kundenstandort macht eine Lösung noch lange nicht souverän. Echte Souveränität erfordert Klarheit darüber, wo der Zugriff abgesichert wird, wo Richtlinien durchgesetzt werden und wer die Hoheit über die Daten behält, während diese übertragen werden."

Sovereign SASE-as-a-Service: Souveränität auf Unternehmensniveau ist jetzt verfügbar

Bisher war der Aufbau und Betrieb einer Sovereign-SASE-Infrastruktur Organisationen mit beträchtlichen Ressourcen und spezialisiertem Fachwissen vorbehalten. Mit Sovereign SASE-as-a-Service können Unternehmen jeder Größe nun vollständig verwaltete, rechtskonforme Sicherheits- und Netzwerklösungen nutzen, ohne die Infrastruktur selbst aufbauen oder betreiben zu müssen.

Das Sovereign SASE-as-a-Service-Angebot von Versa in Deutschland und der DACH-Region umfasst:

Vollständige Souveränität in der gesamten Architektur: Daten-, Kontroll- und Management-Ebenen und Logging werden vollständig auf in der EU gehosteten und kontrollierten Infrastrukturen betrieben, unabhängig von der globalen Cloud-Infrastruktur von Versa.

Daten-, Kontroll- und Management-Ebenen und Logging werden vollständig auf in der EU gehosteten und kontrollierten Infrastrukturen betrieben, unabhängig von der globalen Cloud-Infrastruktur von Versa. Rechtshoheit innerhalb der EU: Die Vertragsabwicklung erfolgt über Versa Networks B.V., eine juristische Person mit Sitz in den Niederlanden. Dies umfasst einen EU-basierten Betrieb sowie eine lokalisierte Datenverarbeitung und Support-Leistungen unter EU-Recht.

Die Vertragsabwicklung erfolgt über Versa Networks B.V., eine juristische Person mit Sitz in den Niederlanden. Dies umfasst einen EU-basierten Betrieb sowie eine lokalisierte Datenverarbeitung und Support-Leistungen unter EU-Recht. Cloud-Simplizität: Vollständig verwaltete Nutzung im SaaS-Stil: Kunden können Sovereign-Infrastrukturen nutzen, ohne diese selbst aufbauen, mit Personal besetzen oder betreiben zu müssen.

Sovereign Cloud ist notwendig, aber reicht nicht aus

Sovereign-Cloud-Initiativen von Hyperscalern gehen an, wo Anwendungen betrieben und wo Daten gespeichert werden jedoch nicht, wo Daten während der Übertragung geprüft, weitergeleitet, protokolliert und geschützt werden. Versa Sovereign SASE ergänzt Sovereign-Cloud-Initiativen, indem es Souveränität über die Datenspeicherung hinaus erweitert und Zero-Trust-Richtlinien sowie die Überprüfung des Datenverkehrs vollständig innerhalb souveräner Grenzen durchsetzt.

Unterstützende Zitate von Analysten, Kunden und Partnern

Jim Frey, Principal Analyst, Enterprise Networking, Omdia

"Die Bereitstellung von Sovereign SASE als Managed Service stellt einen strukturellen Wandel im Markt dar. Bisher waren souveräne Architekturen weitgehend nationalen Betreibern oder Organisationen vorbehalten, die über die erforderlichen Ressourcen verfügten, um eine eigene Infrastruktur aufzubauen und zu betreiben. Ein Managed-Modell senkt die Hürden für regulierte Unternehmen, die eine Anpassung an ihre jeweilige Gerichtsbarkeit benötigen, ohne die damit verbundene operative Last selbst tragen zu müssen."

Dario Maisto, Senior Analyst, Forrester Research

"Was einst eine vage Diskussion über Compliance und Datenschutz für Technikexperten war, ist heute ein zentrales Thema des Risikomanagements auf breiter Front geworden." (The State Of Digital Sovereignty In Public Cloud, 2026)

"Unternehmen in ganz Europa sind zunehmend besorgt über eine zu große Abhängigkeit von Hyperscalern in den Bereichen Infrastruktur, KI und Datendienste." (The State Of Cloud In Europe, 2026)

Boris Wetzel, Managing Director und Gründer des in Deutschland ansässigen IT Security Managed Services Provider Choin

"Viele unserer Unternehmenskunden suchen nach den SASE-Funktionen, denen sie vertrauen, jedoch in einer Form bereitgestellt werden, die den strengen EU-Souveränitäts- und DSGVO-Anforderungen entspricht. Der Sovereign-SASE-as-a-Service-Ansatz von Versa ermöglicht es uns, diese Anforderungen zu erfüllen, ohne die zugrunde liegende Plattform oder das Betriebsmodell zu verändern genau das, was der Markt verlangt."

Weitere Informationen zu dieser Mitteilung finden Sie im Blog von Versa Introducing Sovereign SASE as a Service und auf https://versa-networks.com/products/sovereign-sase/.

Über Versa

Versa ist der weltweit führende Anbieter integrierter Sicherheits- und Netzwerklösungen, der es Unternehmen ermöglicht, sich selbst schützende Netzwerke zu erstellen, die das Netzwerk und die Sicherheitsinfrastruktur deutlich vereinfachen und automatisieren. Die KI-gestützte VersaONE Universal SASE-Plattform bietet konvergierte SSE, SD-WAN, and SD-LAN-Lösungen, die Daten schützen und gegen Cyberbedrohungen verteidigen und gleichzeitig das digitale Erlebnis verbessern. Tausende von Kunden mit hunderten und tausenden von Websites und Millionen von Nutzern vertrauen global mit ihren lebenswichtigen Netzwerken und bei ihrer Sicherheit auf Versa. Das Unternehmen befindet sich im Privatbesitz und wird von führenden Investoren wie Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.versa-networks.com. Folgen Sie Versa auf LinkedIn und X (Twitter) @versanetworks.

