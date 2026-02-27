75 Mio. USD Workplan, FS im 2. Halbjahr: Arizona Sonoran schärft die Startergrube und nimmt die nächste Hürde Richtung Bauentscheidung. Wird Cactus zur nächsten US-Kupfer-Schlüsselstory?

die Kupfernachfrage bleibt ein zentraler Wachstumstreiber in der globalen Rohstofflandschaft, geprägt von strukturellen Megatrends wie Elektrifizierung, Energie- und Digitalwirtschaft, die sich besonders dynamisch entwickeln. Global verzeichnet die Nachfrage nach Kupfer aufgrund der beschleunigten Energiewende, massiver Infrastruktur- und Netzausbaupläne sowie der steigenden Produktion von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energieanlagen ein robustes Wachstum.

Kupfer ist als hervorragender elektrischer Leiter unverzichtbar für Stromnetze, Solar- und Windkraftanlagen sowie moderne Datacenter, wodurch es in allen zentralen Zukunftsbranchen eine Schlüsselrolle einnimmt. Laut Marktforschungen soll der weltweite Kupfermarkt bis Mitte des nächsten Jahrzehnts deutlich expandieren, angetrieben von diesen sektorübergreifenden Anwendungen.

Quelle: benchmarkminerals.com

Die globalen Fundamentaldaten zeichnen ein Bild zunehmender Nachfrage bei relativ begrenztem Angebot. Analysten prognostizieren weiteres Nachfragewachstum bei gleichzeitigem strukturellen Versorgungsengpass, da neue Minenkapazitäten teuer und langwierig zu entwickeln sind. Dies könnte mittelfristig zu einem anhaltenden Angebotsdefizit führen, was wiederum den Kupferpreis stützt oder gar weiter steigen lassen sollte.

Auch in den USA ist Kupfer ein wesentlicher Baustein der industriellen Modernisierung und des Wirtschaftswachstums. Die Nutzung des Metalls wächst dort über nahezu alle wichtigen Sektoren, von Bau- und Infrastrukturprojekten über elektrische Geräte bis hin zur Transportindustrie, was den Bedarf an Kupfer kontinuierlich erhöht. Der rapide Ausbau von Infrastrukturnetzen, Datencentern, sowie der Übergang zu sauberer Energie und Modernisierung industrieller Kapazitäten führen zu einem spürbaren Anstieg der Import- und Verarbeitungsaktivitäten.

Insgesamt präsentiert sich Kupfer als strategisch wichtiges Metall mit langfristig stabiler Nachfrage, getragen von fundamentalen globalen Trends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und Infrastrukturinvestitionen. Für Anleger bedeutet dies, dass sowohl klassische Minenbetreiber als auch Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette in einer Welt mit wachsendem Energie- und Rohstoffbedarf eine attraktive Position einnehmen können.

Unternehmen wie z. B. Arizona Sonoran Copper Inc. (WKN: A3C8MS) zählen zu den Nutznießern dieser unaufhaltbaren Entwicklung.

Sehen wir hier die Kupferzukunft Amerikas?

Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) steht im Zentrum eines der spannendsten Kupferentwicklungsprojekte im Südwesten der USA: dem Cactus-Projekt in Arizona. Dieses Projekt, zu 100% im Besitz des Unternehmens, liegt auf privatem Land nahe Casa Grande und profitiert von hervorragender Infrastruktur, bestehender Energie- und Wasserversorgung sowie guter Verkehrsanbindung - ein klarer Vorteil für eine effiziente Projektentwicklung.

Quelle: Arizona Sonoran Copper

In den letzten Jahren hat das Unternehmen intensiv an technischen Studien und Bohrprogrammen gearbeitet, um die Mineralressourcen weiter zu definieren und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu untermauern. Die Vormachbarkeitsstudie (PFS) liefert positive Ergebnisse mit einem konventionellen Tagebau-Konzept und einer prognostizierten Kupferkathodenproduktion über Jahrzehnte, was die Attraktivität für Investoren unterstreicht.

Quelle: Arizona Sonoran Copper Inc.

Mit einem erfahrenen Managementteam, bedeutenden Investitionen und strategischen Partnerschaften steht die Gesellschaft an der Schwelle, ihren Traum von einem eigenständigen, leistungsstarken Kupferproduzenten Wirklichkeit werden zu lassen und könnte damit ein Schlüsselspieler bei der Versorgung der USA und der Welt mit einem der wichtigsten Rohstoffe der Energiewende werden.

Arizona Sonoran hat einen stringenten Plan für 2026!

Mitte Januar stellte Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) richtungsweisende Weichen für ein entscheidendes Jahr in der Entwicklung des Cactus-Projekts, einem der vielversprechendsten Kupfer-Entwicklungsprojekte in den USA. In einem voll finanzierten Arbeitsplan für 2026 beschreibt das Unternehmen klar strukturierte Schritte, um das Projekt von der Planungs- zur Bauphase zu führen und damit den Weg zur ersten Kupferkathodenproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2029 zu ebnen.

Der Kern des 2026-Plans ist ein 75 Mio. USD-Budget, das vollständig finanziert ist und auf einem Anfangs-Cash-Saldo von rund 105 Mio. USD basiert. Dieses Budget konzentriert sich auf mehrere strategisch wichtige Bereiche, die zusammengefasst den Übergang von der Entwicklung zur operativen Umsetzung ermöglichen. Zu den Highlights gehören die Fortsetzung der Machbarkeitsstudie, die im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden soll, sowie umfangreiche geologische und geotechnische Bohrprogramme, inklusive rund 8.900 m Infill-Bohrungen, die die Ressourcendefinition weiter stärken und die Basis für eine robuste Betriebsplanung legen.

Parallel dazu sieht der Arbeitsplan gezielte Permit-Erweiterungen vor: Die für den Projektfortschritt kritischen Genehmigungen wie der Aquifer Protection Permit, Industrial Air Permit und Mined Land Reclamation Permit sollen im Verlauf des Jahres abgeschlossen werden - ein zentraler Baustein, um rechtlich abgesichert in die Bauphase zu gehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Projektfinanzierung, bei der Arizona Sonoran Copper Inc. (WKN: A3C8MS) den Abschluss eines attraktiven Fremdkapitalpakets nach Vorliegen der finalen FS anstrebt, sowie auf Beschaffungs- und Frühentwicklungsaktivitäten, die Risiken reduzieren und operative Abläufe vorbereiten. Zudem wird die Community- und ESG-Arbeit (Environmental, Social & Governance) weiter ausgebaut, um lokale Unterstützung zu festigen und nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.

Insgesamt zeichnet der 2026-Arbeitsplan ein klares, faktenbasiertes und mutig vorwärtsgerichtetes Bild: Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) rüstet sich für einen entscheidenden Entwicklungsschritt, steht finanziell solide da und verfolgt eine stringente Strategie, um den Cactus-Kupfer-Entwicklungsprozess in greifbare Nähe zur Investitionsentscheidung und schließlich zum Bau zu bringen.

Arizona Sonoran zündet nächste Stufe: Cactus-Projekt rückt mit neuen Bohrdaten entscheidend näher an die Produktionsreife!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS) einen bedeutenden Zwischenstand zu ihrem Entwicklungsprogramm am Cactus-Kupferprojekt. In dem Update berichtet das Unternehmen, dass es den ersten Abschnitt seines FS-Infill-Bohrprogramms (Feasibility Study Infill Drilling Program) erfolgreich abgeschlossen und auf dieser Basis ein überarbeitetes Mineralressourcenmodell für die Parks/Salyer-Startergrube erstellt hat.

Dieses Modell zielt darauf ab, Teile des Ressourcenkörpers erstmals als "gemessen" ("measured") zu klassifizieren, ein wichtiger Schritt hin zu einer belastbaren Machbarkeitsstudie, die für spätere Investitionsentscheidungen und die Planung der Produktion entscheidend ist.

Highlights zu Parks/Salyer:

Quelle: Arizona Sonoran Pressemitteilung (11.02.2026)

Der hinter den Bohrungen angegebene Zusatz "angereichert" ("enriched") bedeutet, dass es sich um eine supergen angereicherte Kupferzone handelt, also eine durch natürliche Verwitterungs- und Grundwasserprozesse sekundär "aufgewertete" Schicht zwischen Oxidzone und primärem Sulfid, die oft höhere Kupfergehalte zeigt.

Das aktualisierte Modell berücksichtigt bereits die Ergebnisse der ersten Bohrphase und zeigt, dass die Mineralressourcenschätzungen in dem Starterbereich konsistent mit den bisherigen Daten sind. Damit erhöhen sich die Chancen, kurzfristig verwertbare Reserven zu definieren, die als Grundlage für die erste Produktionsphase dienen könnten. Geplant ist, das Modell in den kommenden Monaten mit weiteren Infill-Bohrungen zu verfeinern, bevor im zweiten Halbjahr 2026 die Machbarkeitsstudie (FS) vorgelegt werden soll, inklusive eines detaillierten Abbau- und Produktionsplans.

George Ogilvie, Präsident und CEO von Arizona Sonoran Copper (WKN: A3C8MS), kommentierte die Ergebnisse folgendermaßen:

"Die erste Aktualisierung unseres internen Modells zeigt eine hohe Umwandlungsrate der Mineralressourcen im Cactus-Projekt durch die Bohrungen in engerem Abstand. Dies bildet die Grundlage für die angestrebte Ausweisung nachgewiesener Mineralreserven in der Startgrube Parks/Salyer, die in der anstehenden Machbarkeitsstudie definiert werden soll. Wir erwarten daher eine weitere Risikominderung für potenzielle Projektfinanzierer im Rahmen unserer laufenden Fremdkapitalfinanzierung. Die Kupfergehalte in der Startgrube Parks/Salyer werden voraussichtlich konstant bei etwa 0,3% liegen, bevor sie im dritten Jahr des Minenplans auf 0,51% und im zwölften Jahr in den tieferen, höhergradigen Zonen auf einen Höchstwert von 1,03% ansteigen. Nach Abschluss des Bohrprogramms für die Machbarkeitsstudie und der Aktualisierung des Mineralressourcenmodells für die anstehende Machbarkeitsstudie freuen wir uns darauf, dass das Geologenteam noch in diesem Jahr mit den Vorbereitungen für die Betriebsbereitschaft beginnt."

Fazit: Das Cactus-Projekt gewinnt strategisch und wirtschaftlich an Kontur!

Die jüngsten Fortschritte der Arizona Sonoran Copper Inc. (WKN: A3C8MS) unterstreichen klar, dass sich das Unternehmen vom Explorations- hin zum Entwicklungsstadium bewegt. Mit der gezielten Verdichtung der Bohrdaten und der Aufwertung von Ressourcen im Cactus-Projekt schafft das Unternehmen die Grundlage für eine belastbare Machbarkeitsstudie und damit für eine potenzielle Bauentscheidung. Besonders relevant ist dabei die Fokussierung auf eine Startergrube mit gut definierbaren, höher klassifizierten Ressourcen - ein Ansatz, der technische Risiken reduziert und die wirtschaftliche Planbarkeit erhöht.

Insgesamt positioniert sich Arizona Sonoran Copper Inc. (WKN: A3C8MS) damit als fortgeschrittener US-Kupferentwickler mit realistischem Produktionspfad. Sollte das Unternehmen den eingeschlagenen Zeitplan einhalten und die Wirtschaftlichkeit bestätigen, könnte das Cactus-Projekt zu einem strategisch wichtigen Kupferlieferanten in einem zunehmend angebotskritischen Markt werden.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,XD0002746044,215837033,GB00BVPND783