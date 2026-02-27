Kursexplosion bei Nordex. Nach starken Quartalszahlen schießt die Aktie an einem Tag um rund 17 % nach oben. Das Unternehmen schwimmt auf einer Erfolgswelle und der Auftragsbestand deutet darauf hin, dass es noch weiter geht. Auch wenn die Aktie kein Schnäppchen mehr ist. Auf eine Kursexplosion wartet die Aktie von American Atomics noch. Dabei ist das Unternehmen in einem Markt aktiv, der in den kommenden Jahrzehnten ein Comeback feiern wird: Uran. Der KI-Boom sorgt für den Bau unzähliger neuer Atomkraftwerke. Dies hat sich zuletzt auch in Indien gezeigt. Auf dem India AI Impact Summit waren praktisch alle großen US-KI-Player vor Ort. Mehr als 250 Mrd. USD sollen in KI-Infrastruktur investiert werden. Die Atomkraftkapazität soll sich auf 100 GW mehr als verzehnfachen. Davon will auch American Atomics profitieren. Bei Gerresheimer geht dagegen der Absturz weiter. Nachdem Analysten das Kursziel rasiert haben, hat auch noch die BaFin ihre Ermittlungen ausgeweitet. Anleger sind geschockt.

Den vollständigen Artikel lesen ...