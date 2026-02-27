mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Präsentation der Jahreszahlen 2025 von mobilezone: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 27. Februar 2026 Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Jahreszahlen 2025 von mobilezone in Form einer Videokonferenz ein. Wann: Freitag, 6. März 2026, um 9.15 Uhr

Dauer: Rund 30 Minuten Teilnehmer: Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats

Roger Wassmer, CEO

Bernhard Mächler, CFO

Pascal Boll, Director MVNO & Investor Relations

Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldeformular . Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn der Präsentation ein. Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download zur Verfügung stehen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung. Der Bericht zu den Jahreszahlen 2025 von mobilezone steht Ihnen ab dem 6. März 2025, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Freundliche Grüsse mobilezone holding ag

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte - Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

