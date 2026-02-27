DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOLARFÖRDERUNG - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die Förderung für Photovoltaikanlagen auf Hausdächern abschaffen. Das geht aus einem rund 400-seitigen Entwurf für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Bei dem Papier handelt es sich um einen Arbeitsentwurf des Ministeriums, datiert auf Ende Januar. Das EEG regelt, wie viel Windkraft und Photovoltaik (PV) in Deutschland zugebaut werden soll und wie die staatliche Vergütung ausfällt. Mit dem Gesetzesvorhaben berührt das Wirtschaftsministerium ein sensibles Thema. Die Erneuerbare-Energien-Branche und die Opposition werfen Ministerin Reiche seit Längerem vor, den Hochlauf der erneuerbaren Energien bremsen zu wollen. (Handelsblatt)

US-HANDELSABKOMMEN - Nach dem Urteil des obersten US-Gerichts gegen Donald Trumps schärfstes Zollgesetz will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen weiter am Zollabkommen der EU mit den USA festhalten. Dieses enthält milliardenschwere Energieeinkäufe und Zollsätze von null Prozent für zahlreiche US-Güter. Doch das stößt auf Widerstand im EU-Parlament. "Solange da keine festen Zusagen von den USA kommen und es keine Klarheit gibt, sollte die EU ihre Zölle nicht noch weiter absenken", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD). "Ich werde jedenfalls nichts unternehmen, um das Abkommen jetzt zu ratifizieren." Die EU wolle Klarheit darüber, welche Zölle nun gelten und wie die USA vorhaben, sich wieder an das Abkommen zu halten. "Und wir wollen diese Klarheit nicht nur für ein paar Tage, sondern für die kommenden drei Jahre", sagte er. (Handelsblatt).

