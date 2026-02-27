EQS-News: QCY / Schlagwort(e): Produkteinführung

DONGGUAN, China, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- QCY, ein führender Anbieter von Hochleistungs-Wearables, hebt mit der QCY Track die Fitnessleistung von Sportlern auf ein neues Niveau. Die ultimative Sport-Smartwatch wurde für Präzision, Leistung und Ausdauer entwickelt. Ausgestattet mit modernsten Funktionen wurde dieses wegweisende Gerät entwickelt, damit Sportler stets ihr volles Leistungsniveau abrufen können, ob im Training, im Wettkampf oder beim Ausloten ihrer Grenzen. Präzises Leistungstracking für bessere Ergebnisse Ausgestattet mit einem 1,43-Zoll-HD-AMOLED-Display, einer ultrahohen Auflösung von 466 × 466 Pixeln sowie einer Spitzenhelligkeit von 1000 Nits sorgt die Uhr für kristallklare Sicht, ob bei intensivem Sonnenlicht oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Von der Geschwindigkeit beim Radfahren über das Lauftempo bis hin zu Schwimmdaten im Becken können sich Sportler auf hochpräzise Echtzeitmetriken verlassen, um jede Einheit zu quantifizieren und ihre Leistung unterwegs gezielt zu optimieren. Triathlon-spezifische Funktionen für intelligenteres Training Diese speziell auf Outdoorsportler zugeschnittene Uhr wurde entwickelt, um strukturiertes und datengestütztes Training zu unterstützen. Die integrierte Laktatschwellenüberwachung sowie ein spezielles Trainingsnavigationssystem liefern detaillierte Einblicke in Schwimm-, Rad- und Laufeinheiten, damit jedes Training mit optimaler Intensität absolviert wird. Mit Unterstützung für mehr als 150 Sportmodi - von hochintensivem Intervalltraining (HIIT) bis hin zu Ausdauereinheiten über lange Distanzen - bietet sie Echtzeit-Feedback zur Leistung, damit Nutzer sich in jeder Umgebung weiter verbessern können. Umfassendes Gesundheitsmonitoring für jede Situation Über Leistungskennzahlen hinaus bietet die Uhr ein vollständiges Paket an Funktionen zur Gesundheitsüberwachung. Herzfrequenzvariabilität (HRV), Schlafanalyse sowie ein Gesundheitscheck per Fingertipp liefern ein tiefes Verständnis des Erholungszustands und helfen Sportlern, Übertraining zu vermeiden. Dank der kontinuierlichen Überwachung können Nutzer ihre Trainingspläne mit Zuversicht anpassen, um bei jedem Training und jedem Wettkampf in Bestform zu sein. Ultralange Akkulaufzeit für Ihre längsten Rennen Triathlon-Wettkämpfe verlangen außergewöhnliche Ausdauer - nicht nur von den Sportlern, sondern auch von ihrer Ausrüstung. Diese Uhr bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 19 Tagen und sorgt so für ununterbrochene Unterstützung bei langen Trainingseinheiten sowie Wettkämpfen. Mit Dualband-GNSS mit sechs Satellitensystemen sowie Offline-Karten sorgt sie auch ohne Netzverbindung für präzise Navigation und gewährleistet in jeder Situation einen reibungslosen Betrieb. Federleichtes Design für ganztägigen Komfort Trotz ihrer leistungsstarken Funktionen wiegt die Uhr nur 37 Gramm und bietet damit außergewöhnlichen Tragekomfort für lange Trainingseinheiten und Wettkämpfe. Ihr bis 5 ATM wasserdichtes Design sorgt für zuverlässige Leistung im Schwimmbecken und bei widrigen Wetterbedingungen, sodass sie für jede Herausforderung gerüstet ist. Präzisionsleistung mit Elite-Hardware GNSS mit Dualfrequenz und 6 Satellitensystemen für hochpräzise Positionsbestimmung

für hochpräzise Positionsbestimmung Mehrkanalige Herzfrequenz- und SpO2-Sensoren für ganzheitliches Gesundheitstracking

für ganzheitliches Gesundheitstracking Hochgeschwindigkeits-eMMC-Speicher für reibungslose, schnelle Leistung Die QCY TRACK S10 wird im März über autorisierte Händler eingeführt und in Schwarz sowie Titan erhältlich sein. Weitere Informationen zur QCY TRACK S10 und zur gesamten Palette der Audiolösungen von QCY finden Sie auf www.qcy.com. Informationen zu QCY

QCY wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich smarter Wearables, das sich der Entwicklung hochwertiger, erschwinglicher und innovativer Audioprodukte für alle verschrieben hat. Mit dem Fokus auf kreative Technologie sowie benutzerorientiertes Design definiert QCY immer wieder neu, wie Menschen in ihrem Alltag Musik hören, kommunizieren und sich vernetzen. Kontakt:

