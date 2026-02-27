Bioxyne hebt EBITDA-Prognose nach starkem Halbjahr deutlich an

Anzeige / Werbung

Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6 | ISIN: AU000000BXN6) ("Bioxyne" oder "das Unternehmen") hebt nach einem stärker als erwarteten ersten Halbjahr die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Wie aus der Mitteilung vom 26. Februar 2026 hervorgeht, wird die Guidance für das bereinigte EBITDA erhöht. Grund ist eine über den Erwartungen liegende Entwicklung im ersten Halbjahr sowie eine fortgesetzte Margenverbesserung.

Deutlicher Ergebnissprung im ersten Halbjahr

Konkret erwartet Bioxyne für FY26 nun ein bereinigtes EBITDA von 16,5 Mio. bis 19,0 Mio. AUD. Zuvor lag die Prognose bei 11,5 Mio. bis 13,5 Mio. AUD. Im ersten Halbjahr FY26 erzielte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 8,3 Mio. AUD. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (pcp) waren es 3,7 Mio. AUD.

Die Umsatzprognose für FY26 bleibt unverändert bei 65 Mio. bis 75 Mio. AUD. Im ersten Halbjahr FY26 lag der Umsatz bei 31,3 Mio. AUD - nach 12,6 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum.

In der Ergebnisübersicht wird diese Dynamik deutlich: 31,3 Mio. AUD Umsatz und 8,3 Mio. AUD bereinigtes EBITDA in H1 FY26 stehen 12,6 Mio. AUD Umsatz und 3,5 Mio. AUD bereinigtem EBITDA in H1 FY25 gegenüber. Die neue EBITDA-Guidance von 16,5 Mio. bis 19,0 Mio. AUD markiert eine klare Anhebung, während die Umsatzspanne unverändert bleibt.

Margenexpansion und Skalierung als Treiber

Im Financial Overview führt Bioxyne aus, dass das bereinigte EBITDA von 8,3 Mio. AUD im ersten Halbjahr eine deutliche Verbesserung gegenüber den 3,7 Mio. AUD im Vorjahreszeitraum darstellt. Der Anstieg sei das Ergebnis erfolgreicher Maßnahmen zur Margenausweitung und einer effizienten Skalierung des Geschäfts, während sich die Umsätze im Rahmen der Erwartungen entwickelten. Die Umsatzprognose für FY26 bleibt bei 65 Mio. bis 75 Mio. AUD.

CEO Sam Watson ordnet die Entwicklung wie folgt ein: "Dieses Gewinn-Upgrade spiegelt die Arbeit wider, die geleistet wurde, um die Margen zu verbessern und das Geschäft effizient zu skalieren. Da sich der Umsatz im Einklang mit unseren Erwartungen entwickelt und die Profitabilität deutlich über dem liegt, was wir erwartet hatten, sind wir gut positioniert, ein starkes Gesamtjahresergebnis zu liefern."

Board-Freigabe und klare strategische Ausrichtung

Die Veröffentlichung wurde vom Board der Bioxyne Limited zur Weitergabe an die ASX genehmigt. Für weitere Informationen stehen CEO Sam Watson sowie Melissa Tempra von NWR Communications für Media & Investor Relations zur Verfügung.

Bioxyne Limited ist ein australisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Arzneimittel und aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe. Über die Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences treibt Bioxyne zudem den Ausbau der Produktion psychedelischer Wirkstoffe für therapeutische Anwendungen voran.

Breathe Life Sciences als operatives Rückgrat

Breathe Life Sciences ("BLS") ist eine hundertprozentige Tochter von Bioxyne Ltd (BXN:ASX) und GMP-lizenzierter Hersteller, Großhändler, Importeur und Exporteur kontrollierter Substanzen (S3, S4, S8, S9), darunter medizinisches Cannabis, Psilocybin und MDMA.

BLS wurde 2018 gegründet und hat sich rasch zu einem multinationalen Unternehmen im Bereich alternativer Therapeutika und Prüfpräparate entwickelt. Der Hauptsitz befindet sich in Sydney. Produktions-, Lager-, Import-/Export-, Vertriebs- und Distributionszentren bestehen in Queensland (Australien), Nagoya (Japan), Schottland (UK) und Prag (Tschechien).

Das Geschäftsmodell fokussiert sich auf die Herstellung von Fertigarzneimitteln sowie auf Vertrieb und Distribution. Rohstoffe und Wirkstoffe werden von Lieferanten auf fünf Kontinenten bezogen. In Australien zählt BLS zu den führenden Herstellern therapeutischer Produkte, darunter Cannabis, MDMA und Psilocybin.

Internationale Aktivitäten und Markenpräsenz

Außerhalb Australiens ist die BLS-Gruppe in den Bereichen Pharma, medizinisches Cannabis, Consumer Health und neuartige Lebensmittel (CBD) aktiv. In Großbritannien, Europa und Japan umfassen die Aktivitäten unter anderem:

a) Eigentümer der Marke Dr Watson im Vereinigten Königreich, Japan, Australien und Neuseeland.

b) Auftragsherstellung und White-Label-Produktion von Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch.

c) Großhandel, Import und Export kontrollierter Substanzen, Fertigarzneimittel und Wirkstoffe.

d) Forschung und Entwicklung neuartiger Medikamente.

e) Direktvertrieb über Online- und Großhandelskanäle von BLS-eigenen Marken wie Dr Watson.

f) Export und Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten sowie Produktionsdienstleistungen für die Märkte in Großbritannien und Europa.

