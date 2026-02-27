Das kommunikationsorientierte Android-Smartphone wird mit Tastaturlayouts in Deutsch (QWERTZ), Englisch (QWERTY), Französisch (AZERTY), Arabisch und Koreanisch erhältlich sein

LONDON, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clicks Technology gab heute die Erweiterung der Sprachunterstützung für Clicks Communicator bekannt und stellte neue lokalisierte Tastaturlayouts vor, die das kommunikationsorientierte Android-Smartphone für mehr Nutzer weltweit zugänglich machen. Das Update spiegelt die über den Erwartungen liegende Nachfrage seit Beginn der Vorbestellungen Anfang dieses Jahres wider und unterstreicht die Rolle des Communicators als speziell entwickeltes Gerät, das Menschen dabei hilft, unterwegs sicher zu kommunizieren und zu handeln.

Zu den neuen Tastaturlayouts gehören Deutsch (QWERTZ), Französisch (AZERTY), Arabisch und Koreanisch, wodurch Communicator Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Asien besser bedienen kann.

Als Reaktion auf das starke weltweite Interesse hat Clicks die Vorbestellungsfrist bis zum 15. März verlängert, um Kunden in diesen Märkten die Möglichkeit zu geben, von Sonderpreisen und Boni zu profitieren.

Kunden können ihr bevorzugtes Tastaturlayout sowie die Farbe und die Rückseite ihres Communicators kurz vor dem Versand konfigurieren.

"Die Vorbestellungen für den Communicator übertreffen weiterhin unsere optimistischsten Prognosen", sagte Adrian Li Mow Ching, CEO von Clicks. "Die Resonanz von Kunden aus aller Welt ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Communicator eine Lücke für ein Telefon schließt, das speziell für die Kommunikation und das Ergreifen von Maßnahmen entwickelt wurde. Durch die zusätzliche Unterstützung für deutsche (QWERTZ), französische (AZERTY), arabische und koreanische Tastaturlayouts können wir das Communicator-Erlebnis einem größeren und vielfältigeren Publikum zugänglich machen."

Speziell entwickelt für schnelle, reaktionsschnelle Kommunikation über einen längeren Zeitraum

Clicks bestätigte heute außerdem, dass der Communicator mit dem Dimensity 8300 (MT8883) ausgestattet sein wird, einer modernen 4-nm-Architektur, die ein schnelles, reaktionsschnelles Erlebnis mit reichlich Leistung bietet.

Communicator ist ein Smartphone, das speziell für die Erledigung von Aufgaben und nicht für Doomscrolling entwickelt wurde. Communicator ist so konzipiert, dass es sich jedes Mal, wenn es in die Hand genommen wird, sofort und reaktionsschnell anfühlt und Kunden in die Lage versetzt, unterwegs aktiv zu werden. Clicks hat sich für die MT8883-Plattform entschieden, um reichlich Leistungsreserven zu bieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Erlebnis auch langfristig den Erwartungen der Kunden entspricht.

"Bei der Entwicklung des Clicks Communicator stand bei jeder Entscheidung die Erfahrung im Vordergrund, die wir unseren Kunden mit einem speziell für die Kommunikation entwickelten Gerät bieten möchten", so Jeff Gadway, Chief Marketing Officer bei Clicks. "Die starke Nachfrage zu Beginn gab uns die Möglichkeit, auf eine fortschrittlichere Plattform umzusteigen, die reibungsloses Multitasking, konsistente Reaktionsfähigkeit und hohe Effizienz mit Leistungsreserven bietet."

Die MT8883-Plattform unterstützt auch Android- und Sicherheitsupdates über einen langen Zeitraum hinweg, wobei Software-Support bis Android 20 und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates geplant sind.

Preise und Verfügbarkeit

Der Clicks Communicator wird in den Farben Smoke, Clover und Onyx zu einem Sonderpreis von 499 US-Dollar erhältlich sein. Reservieren Sie Ihr Gerät vor dem 15. März, um sich den Frühbucherpreis und vorrangigen Zugang zu sichern:

Reservierungsanzahlung : 199 US-Dollar, um sich den Frühbucherpreis von 399 US-Dollar zu sichern, oder

: 199 US-Dollar, um sich den Frühbucherpreis von 399 US-Dollar zu sichern, oder Vollständige Vorbestellung : 399 US-Dollar inklusive zwei zusätzlichen Rückseitenabdeckungen (im Wert von 100 US-Dollar)

Clicks Communicator wird noch in diesem Jahr ausgeliefert.

Treffen Sie Clicks auf dem MWC 2026

Clicks wird vom 2. bis 5. März auf dem Mobile World Congress in Barcelona mit Medienvertretern, Entwicklern und Partnern zusammentreffen. Medienvertreter, die an Briefings oder praktischen Vorführungen interessiert sind, können sich an press@clicks.tech wenden.

Über Clicks Technology

Clicks Technology Ltd ist ein Mobilfunkunternehmen, das Menschen durch speziell entwickelte Technologie unterstützt. Nach der Einführung des Clicks Keyboard Case im Jahr 2024 hat Clicks über 100.000 Tastaturen für iPhone, Google Pixel und Motorola Razr an Kunden in mehr als 100 Ländern ausgeliefert. Die 2026 eingeführten Produkte Clicks Communicator und Clicks Power Keyboard ermöglichen es Menschen, sich unterwegs besser zu konzentrieren und mehr zu erledigen. Clicks wurde von einem Team aus Entwicklern und Technologen mit jahrzehntelanger Erfahrung bei einigen der weltweit bekanntesten Mobilfunkmarken gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die Menschen dabei helfen, aktiv zu werden. Weitere Informationen zu Clicks finden Sie unter: clicks.tech .

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b67c1e90-3057-4b47-b81b-e3b9553a83aa

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92250cc1-a9f0-425e-b99b-9ca2e38876a9