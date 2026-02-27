Die adesso SE hat mit vorläufigen Zahlen für 2025 überzeugt und sowohl beim Umsatz als auch insbesondere beim EBITDA starke Akzente gesetzt. SMC-Research-Analyst Adam Jakubowski sieht seine Ergebniserwartungen deutlich übertroffen und bestätigt die Einstufung mit "Buy". Die jüngste Kursschwäche aufgrund der KI-Sorgen wird als deutlich überzogen eingeschätzt.

adesso habe sehr überzeugende vorläufige Zahlen für 2025 gemeldet und damit die Erwartungen punktgenau erreicht (Umsatz) beziehungsweise klar übertroffen (EBITDA). Konkret sei der Umsatz um 13,0 Prozent auf 1.466,0 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA um 25,0 Prozent auf 123,6 Mio. Euro verbessert worden. Die EBITDA-Marge habe sich infolgedessen auf 8,4 Prozent erhöht, nach 7,6 Prozent und 7,0 Prozent in den beiden Vorjahren.

Überzeugend und ebenfalls über den Erwartungen sei auch die Prognose für 2026 ausgefallen. Diese sehe ein weiteres Umsatzwachstum um 9,0 bis 16,0 Prozent auf 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro sowie ein EBITDA zwischen 130,0 Mio. Euro und 150,0 Mio. Euro vor. Durch die Integration der vorläufigen Zahlen und der Prognose in das Modell hätten sich die Schätzungen leicht erhöht. Beim Umsatz erwarte man für dieses Jahr nun 1.612,0 Mio. Euro und beim EBITDA 132,6 Mio. Euro und sei damit aus Vorsicht jeweils am unteren Rand des Prognosekorridors geblieben. Vorsichtsbedingt sei auch der Risikoabschlag auf die Marge zur Ermittlung des Terminal Value reduziert worden. Damit habe man auf die Befürchtungen bezüglich der disruptiven Konsequenzen der rasanten Entwicklung agentischer KI-Modelle reagiert. Laut SMC-Research sei es möglich, dass dadurch perspektivisch die Wettbewerbsintensität zunehmen könnte (daher der erhöhte Margenabschlag) zugleich zeige sich SMC-Research überzeugt, dass die Entwicklung grundsätzlich mehr Chancen als Risiken berge.

Insofern sehe SMC-Research auch der Kursverfall der adesso-Aktie in den letzten Wochen als absolut übertrieben und schätze das aktuelle Kursniveau als sehr attraktiv ein. Das Kursziel, das sich wegen des erhöhten Sicherheitsabschlags leicht von 160,00 Euro auf 149,00 Euro ermäßigt habe, signalisiere für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent. Das Urteil bleibe daher "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.02.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.02.2026 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 27.02.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-27-SMC-Comment-adesso_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.