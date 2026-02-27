Der Bitcoin hat sich nach heftigen Ausschlägen zuletzt im Bereich von 67.000 Dollar stabilisiert. Zuvor hatten neue US-Zölle und Sorgen um eine Eskalation im Iran-Konflikt die Kryptowährung bis auf rund 62.500 Dollar gedrückt - das Jahrestief bei knapp 60.000 Dollar rückte gefährlich nahe. Zur Wochenmitte folgte jedoch ein kräftiger Konter: Der Kurs schoss zeitweise über 70.000 Dollar, ehe er wieder etwas zurückfiel.Auslöser der Erholung war die verbesserte Stimmung an den Aktienmärkten. Zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
