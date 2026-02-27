Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat am Freitagmorgen seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Doch was das Management als "starkes viertes Quartal" zu verkaufen versucht, ist in Wirklichkeit eine Farce: Sämtliche wichtigen Kennzahlen blieben unter den Prognosen zurück. Für die Aktie, die seit Ende der Corona-Pandemie ohnehin nur noch ein Schatten ihrer selbst ist, geht es weiter abwärts.Ein Blick auf die harten Zahlen zeigt, wie schwach das Abschneiden tatsächlich war. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär