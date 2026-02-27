EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im Geschäftsjahr 2025 // Veröffentlichung Prognose 2026
Berlin, 27. Februar 2026: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen und nicht testierten Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 ausgewertet sowie eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen.
Der Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025:
Für das Segment Real Estate & Mortgage Platforms:
Für das Segment Financing Platforms:
Für das Segment Insurance Platforms:
Hauptursache für den Umsatz- und Ertragsanstieg des Konzerns im Geschäftsjahr 2025 war somit eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms.
Im Zuge der Auswertung der vorläufigen Geschäftszahlen stellte der Vorstand zudem seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 auf:
Kontakt
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
Email: ir@hypoport.de
Hypoport SE
Heidestr. 8
10557 Berlin
Über die Aktie
Hypoport SE
Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard
ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ
Ende der Insiderinformation
27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930420861942
|Fax:
|+49/30 42086-1999
|E-Mail:
|ir@hypoport.de
|Internet:
|www.hypoport.de
|ISIN:
|DE0005493365
|WKN:
|549336
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2282578
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2282578 27.02.2026 CET/CEST