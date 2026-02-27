Mit High-Bandwidth Flash wollen Sandisk und SK hynix die Lücke zwischen HBM und SSD schließen. Ziel ist nichts geringeres als ein neuer Industriestandard für KI-Inferenz ? und eine stärkere Position im globalen Speichermarkt. Der Wettlauf um die beste KI-Infrastruktur verlagert sich zunehmend vom reinen Rechenchip auf die Speicherarchitektur. Während Grafikprozessoren die Schlagzeilen dominieren, entscheidet im Hintergrund immer häufiger die Speicheranbindung über Effizienz, Skalierbarkeit und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de