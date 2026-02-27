FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FORES.AUT. LEV.2 NEW ADR 3011 US3455234019
AB/FROM ONWARDS 27.02.2026 08:21 CET
© 2026 Xetra Newsboard