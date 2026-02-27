Anzeige
Freitag, 27.02.2026
Dow Jones News
27.02.2026 09:15 Uhr
233 Leser
MÄRKTE ASIEN/Börsen verbuchen starken Monat - Gewinnmitnahmen in Seoul

DOW JONES--Nach dem Rekordlauf an den Börsen in Tokio, Seoul und Sydney an den Vortagen hat sich am Freitag im späten Handelsverlauf an den asiatischen Handelsplätzen mit Ausnahme Südkoreas eine positive Tendenz durchgesetzt. Insbesondere die drei genannten Börsen verbuchten starke Monatsgewinne, Seoul den besten Februar überhaupt. Asiatische Aktien haben europäische und US-Titel klar hinter sich gelassen - befeuert in erster Linie von Technologiewerten und den Hoffnungen zum KI-Boom. Am Freitag aber folgten Technologiepapiere überwiegend ihren US-Pandents nach unten. Dort vermochten selbst starke Geschäftszahlen des KI-Dickschiffs Nvidia keine positiven Akzente setzen. Vermehrt wurde die Nachhaltigkeit der eigentlich überzeugenden Geschäftsentwicklung in Frage gestellt. Händler sprachen von den bekannten KI-Sorgen.

Der Nikkei-225 stieg um 0,2 Prozent auf 58.850 Punkte und erholte sich damit von zwischenzeitlichen Abgaben. Nachdem der Leitindex zwei Handelstage in Folge auf Rekordhochs geschlossen hatte, war von einer Konsolidierung die Rede. Gebremst wurde der japanische Aktienmarkt zwischenzeitlich vom etwas festeren Yen. Inflationsdaten aus dem Großraum Tokio zeigten eine Abkühlung der Preisentwicklung - die Kerninflation fiel unter das Inflationsziel der Bank of Japan, wodurch Zinserhöhungsfantasien etwas gedämpft wurden. Allerdings sank die Kerninflation weniger deutlich als vom Markt veranschlagt - der Yen kam zurück.

In Südkorea zeigte sich der Kospi hoch volatil und gab zum Handelsende 1 Prozent ab. Nach fünf Aufschlägen in Folge und etlichen Allzeithochs nahmen Anleger Gewinne mit - zumal der Index im Februar noch immer 20 Prozent zugelegt hatte und damit zu den weltweit besten Indizes zählte. Der Index folgte zum Wochenschluss der ebenfalls volatilen Kursentwicklung des schwer gewichteten Halbleiterwerts Samsung Electronics (-0,7%), bei dem nach Allzeithochs ebenfalls Gewinne eingestrichen wurden. Die zuletzt ebenfalls gut gelaufenen SK Hynix gaben 3,5 Prozent nach. Hyundai Motor haussierten um 10,7 Prozent, das Unternehmen investiert in ein KI-Rechenzentrum und eine Robotikfertigung.

Der chinesische Leitindex Shanghai-Composite stieg derweil um 0,4 Prozent, der HSI in Hongkong im späten Geschäft um 1,1 Prozent. China sei der größte Gewinner des Urteils des Obersten Gerichtshofs der USA gegen Notfallzölle, urteilten die Ökonomen von Natixis. Die effektiven US-Zölle auf chinesische Waren könnten laut Berechnung von Natixis um 15,6 Prozent sinken. Die Titel des Internetriesen Baidu zogen in Hongkong um 0,2 Prozent an, obwohl das Unternehmen einen stark gesunkenen Gewinn verbucht hatte - der Umsatz ermäßigte sich das dritte Quartal in Folge. Allerdings betonte die Gesellschaft einige Fortschritte, darunter ein Umsatzwachstum von 48 Prozent in ihrem KI-Geschäft. Der chinesische Renminbi neigte ganz leicht zur Schwäche - bewegte sich aber insgesamt kaum. Die People's Bank of China will die Kosten für Leerverkäufe senken. Der Schritt mache es "für Marktteilnehmer weniger kostspielig, gegen den Yuan zu wetten", erläuterten die Analysten von Maybank.

Der australische S&P/ASX-200 schloss 0,3 Prozent im Plus. Der Index verbuchte einen Aufschlag im Februar von über 3 Prozent, konnte aber mit Seoul und Tokio bei weitem nicht mithalten. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  9.198,60  +0,3    5,6      06:00 
Nikkei-225      58.850.27  +0,2    -       07:00 
Topix 500 (Tokio)   3.070,73  +1,5    15,4      07:00 
Kospi (Seoul)     6.244,13  -1,0    48,2      07:30 
Hang-Seng (Hongk.)  26.671,21  +1,1    4,1      09:00 
Shanghai-Comp.     4.162,88  +0,4    5,0      08:00 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00    Do, 08:27 % YTD 
EUR/USD         1,1802  +0,0   1,1797     1,1811  0,5 
EUR/JPY         184,10  -0,0   184,17     184,42  0,1 
EUR/GBP         0,8759  +0,1   0,8750     0,8717  0,5 
USD/JPY         155,99  -0,1   156,11     156,13  -0,3 
USD/KRW        1.439,12  +0,5  1.432,04    1.428,50  -0,1 
USD/CNY         6,8550  +0,2   6,8409     6,8427  -2,0 
USD/CNH         6,8514  +0,1   6,8423     6,8395  -1,8 
USD/HKD         7,8234  0,0   7,8231     7,8220  0,5 
AUD/USD         0,7123  +0,3   0,7104     0,7121  6,8 
NZD/USD         0,5989  +0,2   0,5980     0,5995  4,1 
BTC/USD        67.639,56  +0,3 67.474,22    68.214,00 -22,9 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         65,71  +0,8    0,50      65,21 
Brent/ICE         71,20  +0,6    0,45      70,75 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          5.182,25  -0,1   -4,61    5.186,86 
Silber          90,15  +2,0    1,80      88,35 
Platin         2.397,40  +5,5   125,20    2.272,20 
===

