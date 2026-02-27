Berlin (ots) -In der Debatte über pro-palästinensische Äußerungen bei der Berlinale bekommt Festival-Chefin Tricia Tuttle weitere Rückendeckung.Der israelisch-deutsche Publizist und Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt am Main, Meron Mendel, sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, wenn Tuttle gehen müsste, würde das die Berlinale und auch den Ruf Deutschlands in der Welt schwer beschädigen. "Bei uns herrscht nach wie vor die Kunst- und die Meinungsfreiheit", so Mendel.Der umstrittenen Aussage des Regisseurs Abdallah Alkhatib bei der Preisverleihung am vergangenen Wochenende könne man inhaltlich heftig widersprechen, aber sie sei "zu 100 Prozent von der Meinungsfreiheit gedeckt. [...] Sie zu verbieten ist absolut unzulässig und auch unmöglich."Mendel sagte, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer habe mit seinem bisherigen Vorgehen bereits Schaden angerichtet: "Der internationale Vorwurf, dass in Deutschland die Kunstfreiheit eingeschränkt wird zugunsten der Loyalität zu Israel - dieser Vorwurf wird traurigerweise durch das Handeln des Kulturstaatsministers bestätigt." Nötig sei jetzt genau das Gegenteil, nämlich eine Stärkung der Intendantin, "alles andere wird die Zukunft der Berlinale in große Frage stellen."Das Interview könne Sie hier hören: https://ots.de/9JTXbMPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6225139