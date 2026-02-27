© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Der Zahlungsdienstleister und PayPal-Konkurrent Block hat am Donnerstagabend Quartalszahlen vorgelegt und gleichzeitig einen massiven Stellenabbau angekündigt. Block steigert sich deutlicher als erwartet Das von Twitter-Founder Jack Dorsey gegründete Zahlungsdienstleistungsunternehmen Block hat seine Erlöse im abgelaufenen Quartal um 3,6 Prozent auf 6,25 Milliarden US-Dollar gesteigert. Damit konnten die Erwartungen um 30 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 0,65 US-Dollar im Rahmen der Erwartungen aus. Mit einem Bruttogewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar schnitt vor allem die Abwicklungstochter Square (für kleine und mittlere …Den vollständigen Artikel lesen
