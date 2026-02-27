Das Start-up InsurMagic hat sein Produktangebot um eine KI-gestützte Bürokraft für Makler erweitert. Das Tool "HalloFelix" übernimmt die vollständige telefonische Erstbearbeitung eingehender Anrufe. Zum Start ist die Lösung in das MVP aB-Agenta der artBase! Software GmbH eingebunden. Die InsurMagic GmbH, die bereits WhatsApp Lösungen für Versicherungsmakler im Portfolio hat, hat ihr Produktportfolio um "HalloFelix" ausgebaut. Es handelt sich dabei um eine KI-basierte Bürokraft für Versicherungsmakler, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
