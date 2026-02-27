Änderungen im Honorar-, Banken- und Sondervertrieb beim Münchener Verein: Ab April 2026 übernimmt Andreas Gahn die Leitung der Vertriebsdirektion in Personalunion mit seiner bisherigen Rolle als Abteilungsleiter Produktmanagement und -marketing. Er folgt auf Michael W. Matz. Der Münchener Verein richtet die Leitung seiner Vertriebsdirektion Honorar-, Banken- und Sondervertrieb neu aus: Zum 01.04.2026 übernimmt Andreas Gahn die Führung der Vertriebsdirektion zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact