Düsseldorf (ots) -- Buchungen laufen zu 69 Prozent über Reiseveranstalter- prisma-Leserpanel liefert neue Fakten zur Weltleitmesse ITB- 81 Prozent der Reisewilligen planen größeren UrlaubEine aktuelle Umfrage des Marktforschungspanels prisma-Trend des Düsseldorfer PRISMA-Verlags bringt pünktlich zur Weltleitmesse ITB Berlin neue Fakten ans Licht: 81 Prozent der befragten Reisewilligen* planen für 2026 fest eine Hauptreise ein. Dabei zeigt sich eine deutliche Tendenz zur Markentreue, da 84 Prozent bevorzugt dort buchen, wo sie bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Die Entscheidung fällt meist fundiert, denn 74 Prozent informieren sich vorab ausführlich auf den Internetseiten der Anbieter. Folgerichtig bevorzugen 69 Prozent der prisma-Leser die Direktbuchung beim Reiseunternehmen."Unsere Leser schätzen Qualität und Orientierung; sie treffen ihre Reiseentscheidungen wohlüberlegt und auf Basis von Vertrauen", sagt prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Damit bleibt das redaktionelle Umfeld des reichweitenstärksten und meistgelesenen TV-Supplements ein entscheidender Wegweiser für die Urlaubsplanung der Deutschen. "Diese frischen Marktdaten unterstreichen, dass verlässliche Informationen und eine konsequente Bestandskundenpflege die zentralen Erfolgsfaktoren für die kommende Reisesaison sind", sagt Sven Retz, Leiter Media Sales beim PRISMA-Verlag. "60 Prozent unserer Leser informieren sich in gedruckten Produkten über ihre nächste Reise."*Basis der Daten ist eine Anfang Februar durchgeführte Erhebung des Marktforschungsinstituts delta im Auftrag des PRISMA-Verlags. Dabei wurden die Reisegewohnheiten von 1.021 Personen aus dem prisma-Trend-Panel ermittelt, 915 davon gelten als reiseaffin.