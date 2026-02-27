Datum der Anmeldung:
25.02.2026
Aktenzeichen:
B4-33/26
Unternehmen:
SalzburgMilch GmbH, Salzburg; Erwerb an der Pinzgau Milch Produktions GmbH, Maishofen sowie höchst vorsorglich: Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses an der Salzburg-Milch GmbH durch die HMP Immobilien Holding GmbH, Wien
Produktmärkte:
Frischmilch Milchmischgetränke Trinkjoghurt Sahneerzeugnisse Joghurt Hart- und Schnittkäse Butter Bio- und Heumilchprodukte und laktosefreie Produkte
