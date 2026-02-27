Datum der Anmeldung:
25.02.2026
Aktenzeichen:
B3-35/26
Unternehmen:
Vivecti Group GmbH, Ulm; Erwerb aller Anteile und Kontrolle an der Sana Einkauf & Logistik GmbH, Ismaning; sowie Sana Kliniken AG, Ismaning; Erwerb wettbewerblich erheblichen Einflusses auf das künftige GU (aptus 2537. GmbH, Berlin)
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften für Krankenhäuser Kliniken und Pflegeheime, Einkaufskooperationen
