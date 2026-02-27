Datum der Anmeldung:
25.02.2026
Aktenzeichen:
B11-27/26
Unternehmen:
Atlantik Advisors Verwaltungs GmbH, Hamburg; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Racing TopCo GmbH (Formel D-Gruppe), Köln
Produktmärkte:
Dienstleistungen in der Automobilindustrie
25.02.2026
Aktenzeichen:
B11-27/26
Unternehmen:
Atlantik Advisors Verwaltungs GmbH, Hamburg; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Racing TopCo GmbH (Formel D-Gruppe), Köln
Produktmärkte:
Dienstleistungen in der Automobilindustrie
© 2026 Bundeskartellamt