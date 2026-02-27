Datum der Anmeldung:
23.02.2026
Aktenzeichen:
B7-116/25
Unternehmen:
Adobe Inc., Wilmington (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Semrush Holdings Inc., Boston (USA)
Produktmärkte:
Software-as-a-Service-Plattform, Suchmaschinenoptimierung (SEO) , Suchmaschinenoptimierung (SEO) , generative Suchmaschinenoptimierung (GEO)
