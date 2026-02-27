Datum der Anmeldung:
23.02.2026
Aktenzeichen:
B4-31/26
Unternehmen:
Gebr. Heinemann SE & Co. KG, Hamburg; Erwerb der Kontrolle über den Geschäftsbereich Reiseeinzelhandel (Reiseeinzelhandel an Bord von Fähren und an Grenzübergängen) von Scandlines ApS, Kopenhagen, Dänemark
Produktmärkte:
Parfüm Kosmetika Getränke (bspw. Spirituosen Wein Bier und Softdrinks) Tabakwaren Süßwaren Mode Accessoires und weitere Produkte
