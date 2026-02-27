Datum der Anmeldung:
23.02.2026
Aktenzeichen:
B6-27/26
Unternehmen:
Vista Equity Partners Management, LLC, San Francisco (USA); mittelbarer Anteilserwerb am gemeinsamen Unternehmen der EGYM SE und der VEPF Torreys Aggregator, LLC, (Playlist) mit Sitz in Missoula (USA)
Produktmärkte:
Fitness- und Wellbeing-Aggregationsdienste
