Datum der Anmeldung:
23.02.2026
Aktenzeichen:
B3-34/26
Unternehmen:
Medical Team Clinic GmbH, Planegg; Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der und Mitkontrolle über die Nuklearmedizin und Radiologie Planegg GmbH, Planegg (360° GmbH; Sana AG); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens MVZ Planegg
Produktmärkte:
MVZ für Radiologie und Nuklearmedizin insb. Urologie
