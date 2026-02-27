Gießen / Marburg (ots) -Die Tarifverhandlungen für die über 8.700 Beschäftigten im nicht-ärztlichen Dienst des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) begannen gestern in Gießen entgegen üblicher Gepflogenheiten mit einem umfassenden Angebot der Geschäftsführung in Höhe von 5,8 Prozent.Das Tarifpaket umfasst die Erhöhung der Vergütungen für Angestellte und Auszubildende des UKGM, die Erhöhung von tariflichen Zulagen für besondere Tätigkeiten im Universitätsklinikum und die Erhöhung der Sonderzuwendung für die Beschäftigten der UKGM Service GmbH. Folgende Eckpunkte:1. Die lineare Vergütungstabellenerhöhung um 2,9 Prozent ab Mai 2026, mindestens jedoch um 100 Euro.2. Eine weitere Vergütungstabellenerhöhung um 2,6 Prozent ab Mai 2027, mindestens jedoch um 80 Euro.3. Und eine dritte lineare Vergütungstabellenerhöhung um 0,3 Prozent ab Januar 2028.4. Die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2026 und eine weitere Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 70 Euro ab Mai 2027.5. Zudem eine Erhöhung aller tariflichen Zulagen für Tätigkeiten nach § 14 MTV um 2,9 Prozent ab Mai 2026, um weitere 2,6 Prozent ab Mai 2027 und um 0,3 Prozent ab Januar 2028.6. Zusätzlich zu den o. g. Eckpunkten sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKGM-Service GmbH ab 2026 eine Erhöhung der jährlichen Sonderzuwendung von 40 Prozent eines Monatsgehaltes auf 65 Prozent eines Monatsgehaltes erhalten. Die Auszahlung soll in zwei Teilbeträgen im Kalenderjahr erfolgen.Der neue Tarifvertrag soll bis zum 31.05.2028 gelten.Dr. Gunther K. Weiß, Verhandlungsführer des UKGM und Vorsitzender der Geschäftsführung, sagt: "Wir wollen zügig zu einem für alle Beteiligten tragbaren Ergebnis kommen und haben daher gleich zu Beginn der Verhandlungen ein umfassendes Tarifangebot vorgelegt. Zwar sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bekanntermaßen sehr herausfordernd, dennoch haben wir ein Angebot unterbreitet, welches die aktuelle Tariflandschaft widerspiegelt. Das UKGM ist und bleibt damit ein attraktiver Arbeitgeber. Gerade vor dem Hintergrund der Krankenhausreform und der anstehenden Veränderungen ist das ein ganz wichtiges Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an jene, die zu uns kommen möchten."Der nächste Verhandlungstermin wurde bereits festgelegt, es ist der 18. März 2026.Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherT. +49 641 985- 51020 | frank.steibli@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6225164